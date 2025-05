Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Cassilândia, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência de Paranaíba, prendeu temporariamente, nesta terça-feira, 13/05, um homem de 43 anos, por suspeita de envolvimento no desaparecimento de sua esposa e possível feminicídio. As investigações tiveram início no domingo, 12/05, quando a mãe da vítima procurou a delegacia para registrar o desaparecimento da filha. Horas depois, o companheiro da mulher também compareceu à unidade policial, afirmando que havia estado com ela pela última vez durante a madrugada, após participarem de um baile conhecido como “Baile do Queijo e Vinho”. Ele relatou que, após uma discussão por ciúmes, deixou a mulher na entrada da cidade. Durante as primeiras diligências, os policiais localizaram um dos sapatos da vítima nas proximidades do Rio Aporé, além de uma mancha de sangue no local. A Perícia Criminal de Paranaíba foi acionada. No mesmo dia, foi apreendido o veículo do indivíduo e nele também foram encontrados vestígios relevantes para a investigação. Diante dos fatos, a ocorrência inicialmente tratada como desaparecimento passou a ser investigada como feminicídio. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Freitas, representou pela prisão temporária e mandados de busca. Após parecer favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou a prisão. O homem foi encontrado em uma residência na Rua Antônio Paulino, região central de Cassilândia, onde foi preso. Em depoimento informal, ele relatou que agrediu a companheira dentro do veículo e a levou para um local isolado às margens do Rio Aporé, onde teriam entrado em luta corporal. Segundo ele, a vítima caiu nas águas do rio. No mesmo dia, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram no rio, um brinco que foi reconhecido pelos familiares como sendo da vítima. A Polícia Civil segue com as diligências para esclarecer completamente os fatos. As investigações continuam e contam com apoio das forças integradas de segurança da região. A instituição reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima pelos canais oficiais, com total garantia de sigilo.