Aeroporto de Dourados: após reabertura, Governo de MS investirá R$ 38 milhões em novo terminal de passageiros

Após quatro anos fechado, aeroporto Francisco de Matos Pereira retomou voos comerciais nesta segunda-feira; novo terminal de passageiros será mais moderno e funcional

Após quatro anos fechado para voos comerciais, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, retomou o serviço na manhã de segunda-feira (8). A chegada da aeronave Airbus A319, da Latam Brasil, às 8h40, pôs fim a uma longa espera por parte de empresários, autoridades e toda a população douradense.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, participou do ato solene que marca a retomada definitiva da conexão de Dourados com o Brasil e o mundo. O vice-governador também destacou os novos investimentos no empreendimento, que devem ultrapassar R$ 38 milhões – recurso aplicado na construção do novo terminal de passageiros.

"Muita alegria hoje por ver a retomada de voos em Dourados, conectando a cidade ao Brasil e ao mundo. Dourados é polo para aproximadamente 1 milhão de habitantes e 32 municípios que compõem a macrorregião, então essa retomada era mais do que necessária não só para a cidade mas para todo o Estado", afirmou.

O voo inaugural, que partiu do aeroporto de Guarulhos, levou 120 passageiros a Dourados. Em seguida, às 9h20, a aeronave retornou para o aeroporto de Guarulhos, com 128 passageiros a bordo. As operações ocorrerão três vezes na semana, sempre no período matutino, com o itinerário Dourados-São Paulo-Dourados.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Novo terminal de passageiros deverá ficar pronto em 18 meses: investimento de R$ 38 milhões

Para Barbosinha, a esperança é que em breve novas companhias passem a operar na cidade, ampliando a quantidade e variedade na oferta de voos.

"Esperamos que brevemente possamos ter voos diários e o aeroporto crescendo cada vez mais. O governador Eduardo Riedel já havia anunciado que em setembro teríamos a retomada dos voos, e hoje vemos o cumprimento desse compromisso", acrescentou.

Atração de novos investidores

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, falou sobre o trabalho para a retomada oficial do aeroporto e destacou a complexidade do transporte aéreo.

"Tivemos uma série de providências na área de infraestrutura, além de toda a burocracia, especialmente de segurança. Aviação é muito complexa: não é fácil trazer um avião desse porte, como está acontecendo hoje aqui no nosso Estado", garantiu, ao falar sobre os benefícios para todo cidadão douradense.

"A retomada dos voos tem um papel muito importante: faz com que Dourados volte a ter conexão com o resto do mundo. Ter os voos de Dourados para Guarulhos significa que estaremos em contato com o maior aeroporto da América Latina e isso quer dizer desenvolvimento para a nossa cidade, atraindo empreendedores e novos investidores", completou.

A gerente de aeroportos da Latam Brasil, Elisa Pereira, esteve em Dourados e falou sobre a importância da conexão com Mato Grosso do Sul. "É com muita satisfação que celebramos essa nova rota pra Dourados. A partir de hoje, a cidade estará conectada com nossa malha aérea tanto doméstica como internacional, e isso para nós é motivo de muita alegria", afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mais investimentos

Mesmo após a retomada oficial dos voos comerciais, o aeroporto de Dourados seguirá em obras. Nos próximos dias, o governador Eduardo Riedel deverá assinar a ordem de serviço para a construção de novo terminal de passageiros. Com investimento superior a R$ 38 milhões, o projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

O contrato com a empresa já foi assinado e o canteiro de obras está em fase de implantação para o início dos trabalhos. “Construiremos um novo terminal de passageiros, mais moderno e funcional. A expectativa é que em 18 meses o novo receptivo já esteja funcionando”, garantiu o vice-governador.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Um marco para Dourados

Comemorado não somente pelas autoridades, a reabertura do aeroporto é vista com muito otimismo pelos douradenses e por quem utiliza o transporte aéreo com frequência. Nos últimos quatro anos, quem precisasse sair do Estado pelos ares era obrigado a se deslocar até Campo Grande ou Ponta Porã – aumentando o tempo de deslocamento e os custos com a viagem.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O empresário Aurélio Rocha, diretor de relações internacionais da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), foi um dos passageiros do primeiro voo rumo a São Paulo.

"Para ser um polo regional, Dourados precisa estar conectada ao mundo. E a linha aérea reforça isso", afirmou o investidor, que viaja toda semana – muitas vezes para fora do país.

"Vai ser benéfico tanto para o empresariado como também para o turismo. Agora, viajar ficou muito mais fácil. Os voos vão para Guarulhos, o principal aeroporto do Hemisfério Sul, e de lá é possível seguir para qualquer lugar do mundo", comemorou.

Segundo a Latam Brasil, a operação chega para facilitar o acesso à cidade que é polo agroindustrial do Mato Grosso do Sul, além de abrigar diversas instituições de ensino superior que atraem estudantes e pesquisadores de todo o país.

A rota é operada com aeronaves Airbus A319, com capacidade para até 140 passageiros. Os voos são realizados às segundas, quintas e sextas-feiras, saindo de Guarulhos às 7h45 (horário de SP), com duração aproximada de 2 horas. No sentido inverso, partem de Dourados às 9h20 (horário local).

Ana Paula Amaral, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: Ana Paula Amaral