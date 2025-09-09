Polícia Militar atua em ocorrência de drogas e porte de arma branca em Corumbá

Na manhã de domingo (07/09), durante aOperação Acero II, uma equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar de Corumbá foi acionada por populares que informaram sobre a presença de um indivíduo armado e em posse de drogas nas proximidades da feira livre, na Rua Treze de Junho.

De imediato, a guarnição deslocou-se até o local, onde localizou os suspeitos com as características informadas. Ao perceberem a presença policial, ambos tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados pela equipe.

Durante a busca pessoal, foram encontradas21 porções de substância análoga à cocaínadentro de uma bolsa, além de umafacana cintura de um dos envolvidos. Também foram registradas condutas dedesacato e desobediênciacontra os policiais militares no momento da prisão.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências legais.

APolícia Militar de Mato Grosso do Sulreforça a importância dadenúncia da comunidade, que foi essencial para a atuação rápida e eficaz nesta ocorrência. A parceria entre população e forças de segurança é fundamental para combater a criminalidade e garantir a ordem pública.