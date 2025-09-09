Whats

Senado Federal

CAE aprova empréstimo de US$ 162 milhões para estradas no ES

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (9) a contratação de um empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Des...

09/09/2025 18h56
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Contarato alertou para impacto de eventos climáticos sobre a condição das estradas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Contarato alertou para impacto de eventos climáticos sobre a condição das estradas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (9) a contratação de um empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para o Espírito Santo no valor de US$ 162,4 milhões. A proposta ( MSF 51/2025 ) recebeu relatório favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e segue para o Plenário em regime de urgência.

O dinheiro deve financiar parte do Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, Inclusivo, Seguro e Resiliente do Espírito Santo. O objetivo é a manutenção de estradas mais resistentes a eventos climáticos extremos, com a identificação de pontos de obstrução e a adaptação da rede de drenagem.

Segundo Contarato, o programa prevê a recuperação e a manutenção de 355 quilômetros da malha pavimentada. Do total, 250 quilômetros serão aplicados em lotes selecionados com base no menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios conectados, no número de acidentes e na vulnerabilidade climática.

— Como se sabe, eventos climáticos extremos têm aumentado em frequência e em intensidade. O custo desses eventos sobre a malha rodoviária é muito elevado. Muitas vezes, após chuvas intensas que levam a inundações ou queda de barreiras, é necessário reconstruir toda a via — disse o relator.

O texto será votado pelo Plenário como um projeto de resolução e, se for aprovado, vai à promulgação.

