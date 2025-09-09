Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova projeto que autoriza delegado a pedir autuação por infração de trânsito

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

09/09/2025 18h56
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 435/24 , do deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR), que permite ao delegado de polícia pedir ao órgão de trânsito municipal ou estadual a lavratura de infração administrativa constatada em investigação policial.

O objetivo é evitar um vácuo na legislação, já que nem sempre a apuração de crimes graves resultam na punição administrativa de infrações de trânsito cometidas junto com o delito.

Parecer favorável
A comissão aprovou o parecer do relator, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), a favor do projeto. "A inovação representa avanço relevante, pois evita que a aplicação das penalidades administrativas fique condicionada à conclusão do inquérito policial", observou o relator.

Delegado Matheus Laiola esclareceu que o mecanismo vai além das investigações de crimes previstos na lei de trânsito.

“Os crimes de trânsito mais violentos e odiosos são aqueles que causam vítimas fatais, em geral praticados por motoristas bêbados. Estes geralmente são desclassificados para receberem o rótulo de homicídio doloso”, afirmou.

Obrigação fucional
O parlamentar acrescenta que a proposta está em conformidade com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que impede desvio funcional do delegado, mas permite que ele obrigue a autoridade competente a lavrar o auto de infração.

“É como um promotor de Justiça que requisita a instauração de um inquérito policial, pois não pode instaurá-lo”, comparou Laiola.

O projeto destina os valores arrecadados com multas de trânsito à melhoria da estrutura da polícia investigativa local. A aplicação da medida dependerá de regulamentação por lei estadual.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Líderes definem pautas mais consensuais para esta semana na Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova gratuidade de Justiça para mulher vítima de violência doméstica
Mario Agra / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga gestores a apresentar relatório anual sobre gastos do Fundeb
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
28°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
27°

Sensação

2.39 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Aeroporto de Dourados: após reabertura, Governo de MS investirá R$ 38 milhões em novo terminal de passageiros
Há 52 minutos Líderes definem pautas mais consensuais para esta semana na Câmara
Há 52 minutos Polícia Militar atua em ocorrência de drogas e porte de arma branca em Corumbá
Há 2 horas CAE aprova empréstimo de US$ 162 milhões para estradas no ES
Há 2 horas CAE aprova empréstimo para reestruturação da dívida de Alagoas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 12 horas Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.
2
Há 5 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
3
Há 5 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
4
Há 5 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 3 dias Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados