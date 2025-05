Polícia Civil deflagra operação em diversas cidades do MS visando cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão

A Polícia Civil está realizando, desde as primeiras horas desta quarta-feira (14), uma operação envolvendo diversas delegacias da Capital e do Interior do Estado. A ação, que tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa, está sendo conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão Narcotráfico – DENAR e visa cumprimento de 7 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá e Inocência.

Uma pessoa relacionada com facção criminosa já se encontra presa.

O delegado titular da Denar, Hoffman D’ávila, concederá uma Coletiva de Imprensa, às 11h30, na sede da Especializada, para detalhar os resultados da Operação.