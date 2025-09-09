Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Zé Teixeira solicita recursos para melhoria em escola de Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (9) uma indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando apoio do...

09/09/2025 15h43
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (9) uma indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando apoio do Governo do Estado e da bancada federal para a construção de uma cobertura na área externa do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Professora Dejanira Queiroz Teixeira, localizado no bairro Jardim Santa Maria, em Dourados.

A proposta tem como objetivo garantir mais conforto e segurança às crianças matriculadas na unidade, especialmente durante dias de chuva, frio ou calor intenso. Atualmente, o CEIM não dispõe de um espaço adequado para abrigar os alunos nessas condições, o que compromete o desenvolvimento das atividades escolares e recreativas, além de representar riscos à saúde e ao bem-estar dos pequenos.

O pedido foi formalizado pela coordenadora pedagógica Patrícia Arcanjo de Oliveira Cruz, que encaminhou ofício em nome dos professores e da comunidade escolar. Segundo ela, a construção da cobertura permitirá o uso contínuo e seguro da área externa, ampliando as possibilidades pedagógicas e de convivência.

Zé Teixeira reforçou a importância da união de esforços entre o Executivo Estadual e os representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para viabilizar os recursos necessários à obra. “Investir em infraestrutura escolar é investir diretamente na qualidade da educação e no futuro das nossas crianças”, destacou o parlamentar.

A iniciativa reflete o compromisso do deputado com a melhoria das condições de ensino nas escolas públicas do Estado, especialmente na primeira infância, etapa considerada fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos.

