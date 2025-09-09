Documentário da CNN mostra Rota Bioceânica, que passa por MS e liga oceanos Atlântico e Pacífico

Com grande potencial para desenvolvimento, integração comercial, parcerias e viabilidade de novos negócios, a Rota Bioceânica – que começa em Mato Grosso do Sul e conecta dois oceanos (Atlântico e Pacífico) –, vai reduzir o tempo de entrega e o custo final de mercadorias entre continentes distantes.

Para mostrar o andamento das principais obras do corredor rodoviário que vai contribuir para sanar as dificuldades atuais de escoamento das exportações brasileiras, a CNN Brasil lançou ontem (8) – durante o evento CNN Talks Potência Verde, em São Paulo (SP) – a série de documentários “Rota Bioceânica: Brasil rumo ao Pacífico”, apresentado pelo analista de política Caio Junqueira. “A rota começa no estado que mais cresce no país”, pontuou Junqueira.

O lançamento ocorreu durante um evento focado em bioenergia e agricultura, com a participação de autoridades e executivos, e com a presença dos secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov).

“A Rota Bioceânica é de um valor inestimável para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Somos o coração de um projeto ousado que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, proporcionando uma série de transformações e possibilidades nas mais diversas áreas, interligando quatro países de uma forma única no continente”, disse o secretário Rodrigo Perez.

O conteúdo da série documental explora a Rota Bioceânica, um projeto que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, com cinco reportagens especiais que será exibida de 15 a 19 de setembro. No sábado, 20 de setembro, a CNN também exibe um documentário sobre a Rota Bioceânica, com os melhores momentos da série. A série completa estará disponível para o público nos canais oficiais da CNN Brasil no YouTube.

Junqueira e a equipe da CNN percorreram mais de três mil quilômetros da estrada que integrará quatro países da América do Sul – Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário que conectará o Centro-Oeste brasileiro ao Oceano Pacífico, atravessando o Brasil até chegar ao Chile.

O principal objetivo é encurtar as rotas de exportação de produtos brasileiros para a Ásia, reduzindo o tempo de viagem e os custos de frete.

O projeto, que é uma alternativa ao Porto de Santos, também inclui a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai – ligando as cidades de Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (PY) – crucial para a sua operação e que está em fase de finalização.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com 75% da obra concluída, a Ponte Internacional da Rota Bioceânica, que vai ligar os municípios sul-mato-grossense e paraguaio, deverá ser finalizada no segundo semestre de 2026. Já as obras de acesso à estrutura, que compreendem cerca de 13 quilômetros de extensão em território brasileiro, têm previsão de entrega até o fim do mesmo ano.

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional de mais de 2,4 mil km que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre os países do Mercosul e os mercados asiáticos, via portos do norte do Chile. A expectativa é de uma redução de até 30% nos custos logísticos e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Oceano Atlântico, via Porto de Santos.

Na série, Junqueira mostra como a rota pode movimentar e dar mais dinamismo às economias dos países que fazem parte do traçado. A viagem da equipe da CNN começou em Campo Grande e terminou nos portos do norte do Chile. No caminho a equipe mostrou o impacto da obra em regiões isoladas do ponto de vista econômico e que vivem a expectativa da mudança a partir do novo corredor bioceânico.

A CNN informou que no percurso, Caio Junqueira explorou a diversidade das paisagens que separam o Brasil do Pacífico, como o Pantanal, a cordilheira dos Andes e o deserto do Atacama, “mostrando que, além da integração comercial, a Rota Bioceânica também abrirá um leque de possibilidades turísticas”.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm (destaque/galeria)