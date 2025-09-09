Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante trio que matou homem por espancamento em Dourados

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil, por meio dos policiais do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados, realizou a prisão em flagran...

09/09/2025 13h32
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil, por meio dos policiais do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados, realizou a prisão em flagrante de dois homens e a apreensão de um adolescente acusados de terem matado um homem de 38 anos por espancamento na madrugada do último sábado (6), no bairro Parque do Lago em Dourados.

Nas primeiras horas do dia do crime, a equipe policial recebeu informação de que o corpo de um indivíduo do sexo masculino havia sido localizado em um terreno baldio com sinais de espancamento. Investigadores do SIG/NRI iniciaram diligências e, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, conseguiram localizar um casal que estava nas imediações no momento dos fatos. Inicialmente eles foram ouvidos com testemunhas, no entanto, posteriormente, outras informações indicavam que I.A., de 37 anos, poderia ter sido um dos autores.

Dando sequência à apuração, a equipe localizou outros dois suspeitos de terem sido os autores, um adolescente de 17 anos, filho de I.A., e E.A. (41), irmão dele. Ao serem questionados sobre os fatos, o adolescente confessou que seu tio teria um relacionamento com a vítima, no entanto estava insatisfeito com a situação e queria o término do namoro, o que não era aceito pelo companheiro.

Dessa forma, uma discussão se iniciou na noite de sexta se estendendo pela madrugada de sábado, que culminou nas agressões contra a vítima e sua morte por espancamento. Conforme relatado, os objetos utilizados foram tijolos, telhas e azulejos que estavam no terreno baldio.

Os três responsáveis foram conduzidos à sede do SIG e autuados formalmente, tendo sido encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/Dourados logo em seguida.

