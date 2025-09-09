Polícia Militar apreende 60 pés de maconha em residência de Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na tarde deste sábado, policiais militares do13º Batalhão de Polícia Militar, por meio daForça Tática, com apoio das equipesRP-1eRP-2, atenderam uma ocorrência que resultou na apreensão de60 pés de substância análoga à maconha, além de uma arma de ar comprimido e porções da droga já preparadas para consumo, em Paranaíba.

A ação teve início após denúncia anônima que relatava intensa movimentação suspeita em um imóvel localizado em bairro da cidade, onde pessoas estariam entrando e saindo de forma furtiva. Segundo a informação recebida, o proprietário não era visto há alguns dias, levantando suspeita de possível invasão de domicílio.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, tentou se evadir para os fundos da residência, desobedecendo à ordem de parada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Em seguida, outro homem se apresentou como responsável pelo imóvel, momento em que a equipe policial percebeu a existência de diversos pés de plantação de substância análoga à maconha na área externa da casa.

Na sequência, o morador do imóvel surgiu e confirmou ser o responsável pelo cultivo, alegando que as plantas eram destinadas a seu próprio consumo e apresentando documentos estrangeiros para justificar a prática, os quais foram apreendidos para averiguação. Com a colaboração do suspeito, foi autorizada a entrada da equipe na residência, onde foi localizado um cômodo adaptado como estufa, contendo a maior parte das plantações.

No total, foram contabilizados60 pés de maconhaem diferentes estágios de crescimento, além de aproximadamente6 gramas da droga pronta para consumo. Também foi apreendida umaespingarda de ar comprimido calibre 5.5.