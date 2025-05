Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Batayporã, prendeu em flagrante quatro pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso responsável por extorquir vítimas sob ameaças relacionadas ao chamado “tribunal do crime”. A ação ocorreu nesta terça-feira, 13/05. De acordo com as investigações, na noite anterior, um homem e uma mulher utilizaram o aplicativo WhatsApp para ameaçar e constranger três vítimas. A justificativa apresentada pelos autores seria o suposto envolvimento de uma das vítimas com a receptação de um telefone celular furtado no sábado. Ainda que o aparelho tenha sido devolvido, o grupo passou a exigir vantagens indevidas. Além das ameaças virtuais, três indivíduos compareceram pessoalmente à residência das vítimas e fizeram novas ameaças e exigências. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil conseguiu identificar, localizar e prender todos os envolvidos, incluindo a mulher que participou por chamada de vídeo. Os quatro foram autuados em flagrante pelos crimes de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e por integrarem organização criminosa. A autoridade policial responsável representou pela conversão das prisões em preventivas. Os procedimentos serão concluídos no prazo legal de 10 dias. Denúncias anônimas para a Delegacia de Batyporã podem ser encaminhadas pelo WhatsApp: (67) 3443-1268.