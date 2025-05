Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade de Ponta Porã durante investigação sobre envio de drogas pelos Correios

Uma investigação conjunta realizada entre a 2ª Delegacia de Dourados e o 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva expedidos em desfavor de um homem de 44 anos investigado por integrar uma organização responsável por enviar drogas pelos correios para outros estados.

De acordo com a apuração, C.F.J.M. já era monitorado há alguns meses, desde que um envio de cerca de 2kg de cocaína e 100g de haxixe havia sido interceptado em uma agência dos Correios na cidade de Dourados com destino a Curitiba/PR durante uma ação realizada por policiais militares do canil do 3ºBPM.

Foram realizadas diversas diligências investigativas conjuntas, que confirmaram sua participação no esquema.

Na manhã de hoje (5), policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados se deslocaram até o município de Ponta Porã, onde localizaram o investigado em sua casa e procederam com sua detenção, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados.

Durante buscas na residência, a equipe ainda localizou um revólver calibre 32, 4 munições, cerca de 30g de haxixe, 50g de maconha, balança de precisão e equipamento para armazenamento e embalagem de entorpecentes.

O investigado foi conduzido à 2ªDP/Dourados para os procedimentos criminais cabíveis, onde também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.