Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Parto prematuro: lei estabelece ações de prevenção e cuidado para mães e bebês

Foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 15.198 , que prevê ações nacionais de cuidado e prevenção ao parto prematuro, como c...

09/09/2025 12h28
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Além de campanha de prevenção, norma define ações como atendimento especializado e acompanhamento após alta - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil
Além de campanha de prevenção, norma define ações como atendimento especializado e acompanhamento após alta - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 15.198 , que prevê ações nacionais de cuidado e prevenção ao parto prematuro, como campanhas informativas, atendimento especializado e acompanhamento psicológico das famílias após a alta hospitalar. A norma, publicada na edição doDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (9), institui o Novembro Roxo, com a celebração do Dia Nacional da Prematuridade, no dia 17, e da Semana da Prematuridade.

O texto teve origem em projeto de lei da ex-deputada Carmen Zanotto. O PL 1.764/2024 foi aprovado no Senado em agosto , com relatório favorável da senadora Dra. Eudócia (PL-AL).

A nova lei estabelece diretrizes para o enfrentamento do parto prematuro e autoriza o poder público a adotar ações para reduzir os índices de mortalidade de crianças prematuras e de mães durante o parto. Entre elas, estão a orientação e o treinamento, pela equipe hospitalar, aos pais de recém-nascidos prematuros sobre cuidados e necessidades especiais.

Segundo o texto, o Poder Executivo poderá regulamentar medidas como:

  • presença de profissional treinado em reanimação neonatal;
  • direito de os pais acompanharem os cuidados com o prematuro em tempo integral;
  • atendimento em unidade de terapia intensiva (UTI) especial;
  • calendário especial de imunizações;
  • utilização do método canguru (em que o bebê é mantido em contato pele a pele junto ao peito dos pais);
  • acompanhamento e prioridade no atendimento após a alta hospitalar em ambulatório especializado até, no mínimo, 2 anos de idade; e
  • acompanhamento psicológico dos pais durante o período de internação do prematuro.

A norma define como prematuros os bebês nascidos antes das 37 semanas de gestação, classificando os casos em três níveis: prematuridade extrema (menos de 28 semanas), moderada (entre 28 e 31 semanas e 6 dias) e tardia (entre 32 e 36 semanas e 6 dias). O peso ao nascer também será um critério para os cuidados específicos.

Novembro Roxo

De acordo com o texto, o Novembro Roxo terá atividades focadas na prevenção do parto prematuro e na conscientização sobre riscos, assistência e promoção dos direitos das crianças prematuras e suas famílias. A programação incluirá ainda a iluminação de prédios públicos em roxo, palestras, campanhas e eventos envolvendo setores públicos, privados e organizações internacionais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Campanha de prevenção ao suicídio foi tornou-se oficial com a sanção da Lei 15.199, de 2025 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Campanha Setembro Amarelo é oficializada em lei
Plenário da comissão ficou lotado durante audiência de Lupi em que parlamentares discordaram se o governo de Lula ou o de Bolsonaro teria maior responsabilidade pelas fraudes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Eduardo Gomes foi um dos senadores que solicitou a homenagem - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado celebra na sexta-feira os 40 anos do Programa Calha Norte
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
35°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 22°
33°

Sensação

3.01 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 34 minutos Polícia Militar apreende 60 pés de maconha em residência de Paranaíba
Há 34 minutos Comissão debate projeto que cria marco legal sobre direitos humanos e empresas
Há 34 minutos Parto prematuro: lei estabelece ações de prevenção e cuidado para mães e bebês
Há 2 horas Polícia Civil prende duas pessoas e apreende um menor por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado
Há 2 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão por pensão alimentícia, em Itaquiraí
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 horas Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.
2
Há 7 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
3
Há 5 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 5 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 5 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados