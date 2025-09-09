Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende duas pessoas e apreende um menor por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na última quarta-feira (3) o Setor de Investigações Gerais – SIG da Polícia Civil de Aparecida do Taboado real...

09/09/2025 11h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Na última quarta-feira (3) o Setor de Investigações Gerais – SIG da Polícia Civil de Aparecida do Taboado realizou uma importante ação contra o tráfico de drogas no bairro Vila Barbosa, mais precisamente na Rua São Francisco de Assis.

Após denúncias anônimas, os investigadores deslocaram-se até o local e encontraram um usuário de entorpecentes no portão da residência, que confessou estar ali para comprar drogas. Durante a abordagem, os policiais perceberam movimentação suspeita dentro da casa e flagraram três indivíduos tentando fugir pelos fundos, mas todos foram contidos.

Foram identificados um adolescente apreendido; M.B.S., preso em flagrante; P.E.P.R., preso em flagrante.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 No interior da residência e em seu quintal, foram localizados e apreendidos: 1 tablete de maconha (266g); 1 tablete de maconha (314g); 12 porções de maconha fracionada (110g); 1 porção de maconha (2,8g); 1 porção de cocaína (3,6g); R$ 78,00 em dinheiro trocado; 2 balanças de precisão, embalagens plásticas e utensílios utilizados no preparo da droga; 1 celular, relógios e um botijão de gás, suspeitos de serem produtos de furto.

Parte da droga estava enterrada no quintal, reforçando o uso do local como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes.

Os dois maiores receberam voz de prisão em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido. Todos, juntamente com os materiais recolhidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências, ficando à disposição da Justiça.

