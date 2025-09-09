Polícia Civil cumpre mandado de prisão por pensão alimentícia, em Itaquiraí

A Delegacia de Polícia de Itaquiraí cumpriu, nesta segunda-feira (8), um mandado de prisão civil em desfavor de R.G.L., de 40 anos, expedido pelo Poder Judiciário da comarca local, em decorrência de débito de pensão alimentícia.

A ordem judicial foi prontamente executada pela equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), que, após diligências investigativas, localizou o indivíduo no bairro Betel, em Itaquiraí. O mandado foi cumprido de forma pacífica e sem resistência.

O custodiado foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.