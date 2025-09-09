Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende três homens por descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (08), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas,...

09/09/2025 10h18
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Na manhã desta segunda-feira (08), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu três homens, de 26, 34 e 35 anos de idade, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. As vítimas eram ex-conviventes e mãe dos suspeitos.

Os mandados expedidos pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra à Mulher eram de prisão preventiva e segundo a delegada Sayara Quinteiro, não possuem prazo de duração estipulado, sendo caso a caso avaliado pelo magistrado, segundo a necessidade de garantir a integridade física das vítimas.

Um dos capturados, ao perceber a aproximação da equipe tentou fugir, resistiu à prisão, mas foi alcançado e detido pelos policiais civis. Já no interior da viatura o autor chutou o veículo, danificando-o. Dessa forma, além da prisão pelo descumprimento das medidas protetivas, ele foi preso em flagrante por resistência e dano ao patrimônio público.

A ação faz parte dos trabalhos contínuos da unidade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo a efetividade das medidas judiciais destinadas à proteção das vítimas. Os três custodiados foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medidas protetivas é crime previsto em lei e que continuará atuando de forma firme e coordenada para assegurar a proteção das vítimas e o cumprimento das determinações judiciais.

