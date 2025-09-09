Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Estelionatário fugitivo da justiça paulista é preso pela Polícia Civil em Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (8), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Ferna...

09/09/2025 10h18
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta segunda-feira (8), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Fernandópolis/SP, deflagraram a Operação Fim da Fraude, quando deram cumprimento a três mandados de busca domiciliar, e um mandado de prisão preventiva em Três Lagoas.

Durante as diligências, foi preso um homem, de 25 anos de idade, apontado como suspeito de um crime de estelionato que causou prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 a um empresário de Fernandópolis/SP.

O fato ocorreu em março deste ano, dando início às investigações, e conforme apurado, o suspeito se apropriou de bens da vítima e posteriormente os vendeu para uma pessoa residente em Suzanápolis/SP.

No curso das investigações os pertences da vítima foram recuperados.

Com o avanço das apurações, o investigado passou a ser monitorado, já que, após tomar conhecimento de que era procurado, deixou o Estado de São Paulo e mudou-se para Três Lagoas, na tentativa de evitar a prisão.

Diante das provas reunidas, a Autoridade Policial da DIG de Fernandópolis representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.

Munidos dos mandados, policiais civis de São Paulo e Mato Grosso do Sul deflagraram a Operação “Fim da Fraude”, e localizaram o foragido e o prenderam, na residência de uma namorada.

O preso foi conduzido para Fernandópolis, onde passará por audiência de custódia, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias de crimes de estelionato podem ser feitas diretamente nas delegacias ou por canais oficiais, garantindo que todas serão tratadas com prioridade e rigor.

