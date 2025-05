Nova Iorque: Governo de MS discute novos investimentos e oportunidades com setor de biocombustível

Com foco em trazer novas oportunidades ao Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu na terça-feira (13) com empresário do setor de etanol em Nova Iorque. O evento internacional discutiu o potencial dos biocombustíveis, novos investimentos e a segurança energética no Brasil. Mato Grosso do Sul está inserido neste contexto com uma produção de destaque e uma política consolidada do carbono neutro.

“Estou aqui em Nova Iorque e tivemos um dia muito produtivo. Reunião com empresário de bioenergia, discutindo vários projetos interessantes para o Mato Grosso do Sul. Estamos vendo este setor investir em biometano, etanol (milho ou cana-de-açúcar) no Estado”, afirmou o governador.

Riedel destacou que os grandes investimentos neste segmento acontecem em Mato Grosso do Sul, assim como em polos nacionais, como São Paulo. “Tivemos uma conversa bem interessante com os empresários, inclusive com a participação do governador Tarcísio de Freitas (São Paulo) e da senadora Tereza Cristina”, completou.

O encontro com os empresários fez parte do Sugar & Ethanol Week, tendo como tema “Etanol nas Fronteiras da Mobilidade”. O objetivo é promover um debate de alto nível sobre o potencial dos biocombustíveis na descarbonização e segurança energética.

>Encontro ocorreu em Nova Iorque

O evento reúne especialistas, investidores, e autoridades políticas para discutir o potencial da bioenergia e do modelo brasileiro como solução de baixo carbono para a mobilidade sustentável.

Os debates começaram na terça (13) e seguem na quarta-feira (14) com uma conferência com os empresários e especialistas da indústria de açúcar e etanol de todo o mundo. Participam da comitiva os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov).

Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais polos de bioenergia do Brasil, tendo uma soma de escala produtiva, inovação tecnológica e sustentabilidade. O Estado possui 800 mil hectares de cana-de-açúcar plantados em 42 municípios, com potencial de expansão sem necessidade de desmatamento. Ao todo, são 22 usinas em operação (cana e milho), com produção de etanol hidratado, anidro, bioeletricidade e, mais recentemente, biometano.

As projeções para a safra 2025/2026 indicam alta de 3,5% na moagem de cana, com expectativa de 50,5 milhões de toneladas processadas e uma produção de 4,7 bilhões de litros de etanol, número 11% superior à safra atual, que já foi histórica com 4,2 bilhões de litros.

O setor é responsável por 17% do PIB industrial do Estado, gera mais de 30 mil empregos. Este cenário coloca Mato Grosso do Sul como 4º maior produtor nacional de etanol e o 4º em bioexportação, sendo protagonista na transição energética brasileira.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Secom