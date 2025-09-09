Whats

Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte

O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.

09/09/2025 09h05
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Nioaque ganhou um novo atrativo que promete agitar a cidade: a primeira pista de velocross. A iniciativa da prefeitura abriu espaço para os apaixonados por adrenalina sobre duas rodas e vem sendo celebrada por jovens, famílias e pilotos locais.

Mais do que um ponto de lazer, a pista coloca o município no radar do calendário esportivo do Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que competições sejam realizadas em breve, atraindo visitantes, aquecendo a economia e impulsionando o turismo esportivo da região.

Para os pilotos, o local oferece condições ideais para treinos, encontros e para a revelação de novos talentos. Já para a comunidade, representa uma alternativa saudável de lazer, mantendo os jovens próximos do esporte e afastados de situações de risco.

Embora ajustes e melhorias ainda possam ser feitos, praticantes destacam que a conquista marca um divisor de águas para o esporte no município. A gestão municipal, ao investir na iniciativa, demonstra apoio ao lazer, à juventude e ao esporte, criando oportunidades para que novos projetos floresçam.

