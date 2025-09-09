Prefeitura renova frota de ônibus escolar e garante conforto e segurança aos estudantes

A Prefeitura de Nioaque acaba de reforçar o transporte escolar com a entrega de 20 novos ônibus em modalidade de locação, fruto de processo licitatório que estabeleceu critérios rigorosos, como a exigência de veículos com no máximo cinco anos de uso. A iniciativa soluciona um dos maiores desafios da rede municipal e assegura qualidade, segurança e dignidade no trajeto dos alunos até a escola.

A nova frota contempla linhas terceirizadas, incluindo comunidades que historicamente enfrentavam dificuldades com transporte. Foram beneficiadas as localidades da Padroeira, Areias, Palmeira, Uirapuru, Boa Esperança e uma linha da Conceição. Alguns dos veículos entregues são zero quilômetro e contam ainda com ar-condicionado, proporcionando mais conforto para os estudantes que percorrem longas distâncias.

O prefeito André Guimarães destacou a importância desse investimento: "Cuidar da educação é, literalmente, viver o que diz nosso slogan: preparando para o futuro. Uma educação forte é a base para transformar a sociedade, e isso se constrói com investimentos. Estamos reconstruindo com dedicação e garantindo qualidade em todos os processos — desde a formação continuada dos professores até o transporte escolar. É assim que preparamos nossas crianças e jovens para um futuro de oportunidades.”

A secretária municipal de Educação, Solange, reforçou o impacto da conquista: "Essa entrega representa muito para a Educação de Nioaque. Sabemos das dificuldades enfrentadas por nossos alunos, principalmente das comunidades mais distantes. Agora eles terão ônibus novos, confortáveis e adaptados às necessidades da nossa região. Isso mostra o cuidado da gestão com os estudantes e reforça que investir em transporte escolar é investir diretamente na aprendizagem e no futuro das nossas crianças.”

Com a renovação da frota, a Prefeitura de Nioaque reafirma seu compromisso em valorizar a educação como prioridade, garantindo condições adequadas para que cada estudante tenha acesso à escola com segurança, pontualidade e respeito.