Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão que vai analisar a PEC da Segurança será instalada nesta terça

Nesta terça-feira (9), será instalada a comissão especial que vai analisar a chamada PEC da Segurança – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18...

09/09/2025 08h07
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta terça-feira (9), será instalada a comissão especial que vai analisar a chamada PEC da Segurança – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25 . Na reunião, também serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do novo colegiado.

Saiba mais sobre a tramitação de propostas de emenda à Constituição

A proposta está baseada em um tripé:

  • constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje amparado por lei ordinária ( Lei 13.675/18 );
  • amplia competências de órgãos de segurança, como a Polícia Federal (PF); e
  • fortalece o papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública.

Presidente e relator
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Mendonça Filho (União-PE) como relator da proposta e o deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como presidente da comissão.

A instalação está marcada para as 14 horas, no plenário 4.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Mário Agra/Câmara dos Deputados Comissão aprova prazo de dois anos para ex-sócio responder por dívidas trabalhistas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova alerta a consumidores sobre uso de reconhecimento facial em lojas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para a destruição de máquinas usadas em atividades criminosas
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
23°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 22°
23°

Sensação

3.46 km/h

Vento

68%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 33 minutos Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão na capital por violência doméstica
Há 33 minutos Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 47 milhões
Há 33 minutos Projeto que institui programa de recuperação de empresas será votado hoje
Há 42 minutos Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
Há 1 hora Prefeitura renova frota de ônibus escolar e garante conforto e segurança aos estudantes
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista Bolsonaro não compareceu ao primeiro dia por não 'estar bem'
2
Há 5 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
3
Há 42 minutos Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 5 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 5 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados