Comissão que vai analisar a PEC da Segurança será instalada nesta terça

Nesta terça-feira (9), será instalada a comissão especial que vai analisar a chamada PEC da Segurança – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25 . Na reunião, também serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do novo colegiado.

A proposta está baseada em um tripé:

constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje amparado por lei ordinária ( Lei 13.675/18 );

amplia competências de órgãos de segurança, como a Polícia Federal (PF); e

fortalece o papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública.

Presidente e relator

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Mendonça Filho (União-PE) como relator da proposta e o deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como presidente da comissão.

A instalação está marcada para as 14 horas, no plenário 4.