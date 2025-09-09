Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Com vagas de trabalho ociosas, MS traça estratégias para ampliar espaço de jovens e mães no mercado

Na imagem em destaque, o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, apresenta números e iniciativas para alavancar ainda mais o desenvolvimento ...

09/09/2025 08h07
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Na imagem em destaque, o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, apresenta números e iniciativas para alavancar ainda mais o desenvolvimento regional

O status de pleno emprego de Mato Grosso do Sul, detentor do quarto menor índice de desocupação do Brasil - atrás apenas de Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%) -, coloca o Estado em uma posição privilegiada: há vagas ociosas nas empresas esperando trabalhadores para ocupá-las, seja no primeiro, segundo ou terceiro setor.

Contudo, tal cenário positivo também traz reflexos negativos, as chamadas 'dores do crescimento'. A falta de mão de obra, por vezes, atrapalha e reduz o desenvolvimento econômico e social. O desafio do Governo do Estado é encontrar as pessoas certas para ocuparem essas vagas dentro desse reduzido universo de trabalhadores disponíveis.

Essa foi uma das principais discussões do 1º Fórum Estadual de Gestores do Trabalho, Emprego e Renda, realizado durante sexta-feira (5) e sábado (6), no auditório do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), em Campo Grande. O evento contou com a participação do governador Eduardo Riedel em sua abertura.

"Temos que fazer um esforço grande. Quando investimos para resolver os problemas das pessoas, temos respostas imediatas. Então isso é o que precisamos fazer", frisa o governador, ao se referir aos grupos de pessoas com pouco acesso ao mercado de trabalho, que são os jovens com Ensino Médio inconcluso e as mães que não têm com quem deixar os filhos.

Também participaram do Fórum o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o diretor do Departamento de Políticas Públicas de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Tiago de Oliveira Motta, o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, e a diretora da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Marina Dobashi, além de outras autoridades e convidados.

Motta, por exemplo, concordou integralmente com o governador e elogiou as políticas públicas de Mato Grosso do Sul para o setor. 

"Vim conhecer agora o Estado e tive a oportunidade de ver o trabalho que o Governo faz aqui, através da Funtrab. As políticas que são realizadas aqui estão 100% alinhadas com o que o Governo Federal vem preconizando, que é o adensamento das políticas de empregabilidade como um corpo único, ou seja, o trabalhador não só precisa de qualificação, mas de emprego, de ingresso no mercado de trabalho", disse.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As 'dores' do crescimento sul-mato-grossense advém da expansão econômica regional, com geração de inúmeras vagas de trabalho. Com isso, é preciso qualificar ainda mais pessoas para ocupar as vagas remanescentes e promover mutirões de empregabilidade em que candidatos e empregadores são colocados frente a frente, ampliando o mercado para novos grupos.

Motta ressaltou que os números sul-mato-grossense estão bem abaixo da média nacional ao lembrar o índice de apenas 2,9% de pessoas desempregadas, e pouco mais de 11% de pessoas em atividades de subocupação no Estado, o que denota o sucesso do modelo adotado em Mato Grosso do Sul, que deve ser seguido por outros estados.

Com relação ao jovem, ele entende que esse grupo está precisando de escolarização e de qualificação social e profissional como a oferecida em Mato Grosso do Sul, enquanto a política voltada às mães tira do papel um debate há muito tempo feito para que haja uma inclusão efetiva das mulheres no mercado de trabalho.

Por fim, Motta lembrou que se o Poder Público não consegue oferecer um suporte para as mães, como uma creche, por exemplo, elas são excluídas do mundo do trabalho, e por isso é necessário um trabalho amplo e transversal, que vai além apenas da promoção do emprego - algo apontando que também é feito aqui.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Já o secretário Jaime Verruck disse que o sucesso das políticas de geração de emprego no Estado se dá graças à parceria entre o Poder Público e o setor privado. Ele citou o programa Voucher Transportador, que possibilitou a centenas de motoristas serem habilitados com a Carteira D e E para conduzir veículos pesados (ônibus, carretas e reboques), atendendo a uma demanda do setor de transportadoras do Estado.

"Tínhamos uma demanda, tínhamos oferta de empregos e tínhamos disposição de ajudar essas pessoas", destacou.

Um dos principais pontos apresentado no Fórum foi o Voucher Qualificação, iniciativa lançada no evento e que representa a ampliação do Programa Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, o MS Qualifica.

O Voucher Qualificação realizou a contratação de novas ações de qualificação profissional nos setores do comércio e da indústria, em parceria com o Senac e o Senai. Nesta etapa, serão 88 cursos, atendendo 1.420 pessoas em 27 municípios.

Os eixos de qualificação são: administração & TI, Construção Civil, Indústria & manutenção, Elétrica & energia, Agro & florestal, Alimentos e Marcenaria & mobiliário. Dentre as cidades atendidas estão: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, Coxim, Costa Rica, Naviraí, Maracaju, Jardim, Aquidauana, entre outras.

João Prestes, Comunicação Semadesc
*com edição de Nyelder Rodrigues
Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc

--
Relacionada:

Governo de MS amplia qualificação profissional para abrir oportunidade de emprego a milhares de famílias

