Em uma semana, aplicativo Meu Detran MS alcança 13 mil downloads e já facilita a vida do cidadão

Lançado há apenas sete dias, o aplicativo Meu Detran MS já caiu no gosto dos sul-mato-grossenses. Foram 13 mil downloads nas lojas virtuais, sendo 73% em celulares com sistema Android e 27% em dispositivos iOS.

A ferramenta reúne em um só lugar os principais serviços oferecidos pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), como consulta de débitos, licenciamento digital e acesso a documentos do veículo. O objetivo é garantir praticidade e atendimento 24 horas, sem a necessidade de deslocamentos às agências.

Entre os clientes que já baixaram o app está o administrador Marcos Madrid, que fez questão de enviar uma mensagem a um dos diretores do Detran-MS relatando a experiência com a nova ferramenta. “Ficou muito bom, já baixei, veio minha CNH, vi os meus veículos, consegui baixar o Certificado de Licenciamento. Olha, menos burocrático, muito mais interativo, visual muito bom. Parabéns a toda equipe do Detran”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o resultado expressivo em tão pouco tempo confirma a adesão da população à transformação digital que o órgão vem implementando desde a pandemia. “Nosso compromisso é facilitar a vida do cidadão. O aplicativo traz agilidade e segurança, reforçando o caminho que já estamos trilhando com a Agência Digital, o portal de serviços Meu Detran e a atendente virtual Glória pelo whatsApp”, destacou.

O portfólio digital do Detran-MS já inclui o portal de serviços e a assistente virtual Glória, que, junto ao novo app, reforçam o compromisso do Governo do Estado com um atendimento moderno, rápido e conectado às necessidades da população.

A expectativa é de que o número de acessos continue crescendo nas próximas semanas. Em breve o aplicativo começará a emitir notificações sobre prazos de licenciamento e vencimento da CNH, tornando a experiência do cidadão ainda mais completa.

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o Meu Detran MS se diferencia por ser mais leve e estável que outros aplicativos do setor, oferecendo praticidade no dia a dia de 1,4 milhão de condutores e 1,9 milhão de proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Robson Dantas/Detran