Mato Grosso do Sul

Ronda Escolar chega a Dourados e Ponta Porã e reforça segurança em mais 37 escolas de MS

Programa garante mais segurança e fortalece relação entre forças policiais, estudantes e famíliasA Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Públ...

09/09/2025 07h02
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Programa garante mais segurança e fortalece relação entre forças policiais, estudantes e famílias

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), por meio do programa Escola Segura, Família Forte, ampliou a atuação da ronda escolar em Mato Grosso do Sul. A partir desta terça-feira (9), o projeto passa a atender também os municípios de Dourados e Ponta Porã, além de Campo Grande, onde já está em funcionamento desde 2017.

Com a expansão, mais 37 escolas estaduais passam a contar com reforço no policiamento e equipes capacitadas, garantindo mais segurança e fortalecendo a relação entre forças policiais, estudantes e famílias.

De acordo com o coordenador do programa, Valson Campos dos Anjos, a ampliação atende a um pedido da própria comunidade escolar. “Durante muitos anos, diretores, professores, alunos, pais e a comunidade em geral sofreram com a violência dentro e no entorno das escolas, o que gerou grande desgaste físico e emocional. A chegada do programa representa um marco para mudar essa realidade”, afirmou.

Valson destaca ainda os resultados já comprovados em Campo Grande: “A relevância do Escola Segura, Família Forte é reconhecida por diretores e pela população. O programa foi premiado em convocatória internacional, com avaliação de impacto ao longo de três anos. Nesse período, verificamos melhora significativa nas notas de Português e Matemática, além da redução da evasão escolar e da violência no entorno das unidades”, completou.

Responsável pelo programa na Capital, o coronel PM Emerson de Almeida Vicente comemorou a ampliação para os municípios do interior: “A chegada a Dourados e Ponta Porã irá revolucionar a interação entre a Segurança Pública e a comunidade escolar, a exemplo do que já ocorre em Campo Grande, onde diariamente há visitas das equipes policiais às escolas estaduais, além de uma comunicação direta e constante por meio de aplicativo de mensagens”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Antes da implantação nas novas cidades, foi realizada uma capacitação específica com as Coordenadorias Regionais de Educação, Conselhos Tutelares, diretores e diretores-adjuntos, além dos comandantes das unidades policiais de Dourados e Ponta Porã, com apoio das equipes da Sejusp-MS e da Secretaria de Estado de Educação (SED-MS).

A coordenadora regional de Educação de Dourados, Karina de Cássia Santos Garcia, ressaltou a importância da iniciativa: “A ronda escolar é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de estudantes e profissionais. Seu trabalho é essencial para prevenir incidentes e promover um ambiente escolar tranquilo e propício ao aprendizado. Além do policiamento, há ações educativas, palestras sobre segurança, uso consciente das redes sociais, respeito mútuo e orientações preventivas. Estamos muito felizes com essa conquista e acreditamos que esses parceiros farão toda a diferença em nossas escolas.”

Em Ponta Porã, a coordenadora regional de Educação, Vera Cruz, também comemorou a chegada do programa: “A partir desta semana, recebemos um grande reforço na segurança das nossas escolas estaduais. Com o Escola Segura, Família Forte, a Ronda Escolar chega como uma importante parceria com a Sejusp e certamente trará ainda mais proteção para nossos alunos.”

Conduzido pela Sejusp-MS, por meio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), e em parceria com a SED-MS, o Escola Segura, Família Forte nasceu em Campo Grande com o objetivo de integrar e potencializar projetos de prevenção já existentes, como o Proerd, Bom de Bola, Bom na Escola, Banda Mirim, Projeto Reação, Cematran, Projeto Florestinha, Bombeiros do Amanhã, entre outros.

A proposta é oferecer não apenas segurança reforçada, mas também um novo modelo de relacionamento entre a comunidade escolar e as forças de segurança. O patrulhamento escolar é realizado por policiais militares com base em dados de inteligência da Sejusp. Além da vigilância no entorno das escolas durante a entrada e saída dos alunos, o programa promove aproximação com a comunidade escolar e contribui para a redução de conflitos dentro e fora das unidades de ensino.

Comunicação Sejusp

Relacionada:

Para promover ambiente escolar seguro, programa da ronda escolar retorna às escolas estaduais e municipais

