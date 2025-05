Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, fechou um ponto de venda de drogas localizado na Rua Pantanal, área central da cidade e prendeu dois homens por tráfico qualificado pelo envolvimento de adolescente. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 12/05. Durante a operação, também foi apreendido um adolescente de 14 anos, que já era procurado pela Justiça por envolvimento em um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Contra ele havia um mandado de internação provisória expedido pela Vara da Infância e Juventude. Os adultos presos foram identificados como L.S.R., de 25 anos, e M.M.S., de 21 anos. Eles estavam na residência utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes, que havia sido recentemente abastecida com drogas, conforme denúncias recebidas pelos investigadores. No local, os policiais observaram intensa movimentação típica de usuários, o que motivou a abordagem. Ao entrar no imóvel, os investigadores encontraram 66 porções de crack já embaladas para a venda, totalizando cerca de 19,4g, além de R$ 312,00 em dinheiro trocado, materiais usados no preparo da droga e utensílios com resquícios do entorpecente. O adolescente tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido pela equipe. Diante dos fatos, os dois adultos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas qualificado, e o adolescente foi apreendido pelos atos infracionais cometidos. A Polícia Civil destaca que a ação representa mais um avanço no combate ao tráfico de drogas em Naviraí, especialmente no enfrentamento ao aliciamento de menores por organizações criminosas. A instituição reforça a importância das denúncias anônimas feitas pela população, que podem ser encaminhadas pelo telefone (67) 3461-1215.