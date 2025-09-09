Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Com ações em todo o MS, Detran e parceiros se mobilizam para a Semana Nacional do Trânsito

Em sintonia com a Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre 18 e 25 de setembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Gross...

09/09/2025 05h55
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em sintonia com a Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre 18 e 25 de setembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e diversas instituições parceiras realizarão uma série de ações educativas. O objetivo é mobilizar a população para um comportamento mais seguro e responsável, com atividades previstas em Campo Grande e em municípios do interior, como Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina.

A programação inclui palestras, intervenções artísticas e simulações de embriaguez ao volante, com destaque para a abertura oficial em Campo Grande no dia 18 de setembro. O evento, no Teatro Aracy Balabanian, celebrará os 15 anos do Fetran (Festival de Teatro de Trânsito), uma iniciativa em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Fundação de Cultura do Estado.

O Festival já premiou crianças e adolescentes de 53 municípios, que criaram e atuaram em mais de 2 mil peças teatrais. "Celebrar os 15 anos de Fetran em Mato Grosso do Sul é reconhecer a importância de um projeto que impacta diretamente a formação de crianças e adolescentes", afirmou João Paulo Pinheiro Bueno, superintendente da PRF/MS.

"O Festival estimula habilidades como criatividade, trabalho em equipe e comunicação, deixando frutos concretos tanto na transformação de comportamentos no trânsito quanto na formação de cidadãos mais conscientes e participativos", completou.

A maratona de apresentações das peças finalistas de 2025, de escolas de Amambai, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó e Batayporã, prossegue até o dia 19, com a premiação no Teatro Aracy Balabanian.

No dia 20 de setembro, o Detran-MS e o GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande) serão parceiros no evento voltado para motociclistas realizado Clube de Motociclistas "Bodes do Asfalto”. Além de uma motociata que percorrerá ruas e avenidas da cidade, haverá uma concentração com shows e atividades no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo da Silva, é importante a abordagem aos motociclistas que são as maiores vítimas de sinistros de trânsito na capital. “Estamos fazendo um apelo para que os motociclistas obedeçam às regras de trânsito, não furar sinal e não exceder a velocidade, tudo para preservar sua vida", enfatizou Andrea Moringo.

A programação da semana também inclui um Ciclo de Palestras no dia 24 de setembro no auditório do Detran-MS, em alusão ao "Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência". O encerramento será no dia 25, na sede da empresa Motiva Pantanal.

Paralelamente, o Detran-MS expande suas ações educativas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com palestras e atividades de sensibilização para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de cinco escolas noturnas. Em empresas, atividades como dinâmicas de ponto cego e uso de óculos simuladores de embriaguez serão promovidas em parceria com o GGIT e a Motiva Pantanal. No interior, as ações atenderão a escolas, universidades e outros locais, com foco em ciclomotores e bicicletas elétricas.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS
Fotos: Rachid Waqued

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul bate recorde na produção de milho, superando 14 milhões de toneladas
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul PGE regulamenta pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa e reforça controle de legalidade
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar participa de desfile cívico em Rio Verde de Mato Grosso
Nioaque, MS
Atualizado às 05h05
21°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 22°
21°

Sensação

4.36 km/h

Vento

71%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Mato Grosso do Sul bate recorde na produção de milho, superando 14 milhões de toneladas
Há 10 minutos Com ações em todo o MS, Detran e parceiros se mobilizam para a Semana Nacional do Trânsito
Há 10 minutos PGE regulamenta pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa e reforça controle de legalidade
Há 7 horas Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Há 8 horas Comissão aprova prazo de dois anos para ex-sócio responder por dívidas trabalhistas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
3
Há 4 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 4 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 4 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados