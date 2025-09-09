Com ações em todo o MS, Detran e parceiros se mobilizam para a Semana Nacional do Trânsito

Em sintonia com a Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre 18 e 25 de setembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e diversas instituições parceiras realizarão uma série de ações educativas. O objetivo é mobilizar a população para um comportamento mais seguro e responsável, com atividades previstas em Campo Grande e em municípios do interior, como Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina.

A programação inclui palestras, intervenções artísticas e simulações de embriaguez ao volante, com destaque para a abertura oficial em Campo Grande no dia 18 de setembro. O evento, no Teatro Aracy Balabanian, celebrará os 15 anos do Fetran (Festival de Teatro de Trânsito), uma iniciativa em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Fundação de Cultura do Estado.

O Festival já premiou crianças e adolescentes de 53 municípios, que criaram e atuaram em mais de 2 mil peças teatrais. "Celebrar os 15 anos de Fetran em Mato Grosso do Sul é reconhecer a importância de um projeto que impacta diretamente a formação de crianças e adolescentes", afirmou João Paulo Pinheiro Bueno, superintendente da PRF/MS.

"O Festival estimula habilidades como criatividade, trabalho em equipe e comunicação, deixando frutos concretos tanto na transformação de comportamentos no trânsito quanto na formação de cidadãos mais conscientes e participativos", completou.

A maratona de apresentações das peças finalistas de 2025, de escolas de Amambai, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó e Batayporã, prossegue até o dia 19, com a premiação no Teatro Aracy Balabanian.

No dia 20 de setembro, o Detran-MS e o GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande) serão parceiros no evento voltado para motociclistas realizado Clube de Motociclistas "Bodes do Asfalto”. Além de uma motociata que percorrerá ruas e avenidas da cidade, haverá uma concentração com shows e atividades no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo da Silva, é importante a abordagem aos motociclistas que são as maiores vítimas de sinistros de trânsito na capital. “Estamos fazendo um apelo para que os motociclistas obedeçam às regras de trânsito, não furar sinal e não exceder a velocidade, tudo para preservar sua vida", enfatizou Andrea Moringo.

A programação da semana também inclui um Ciclo de Palestras no dia 24 de setembro no auditório do Detran-MS, em alusão ao "Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência". O encerramento será no dia 25, na sede da empresa Motiva Pantanal.

Paralelamente, o Detran-MS expande suas ações educativas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com palestras e atividades de sensibilização para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de cinco escolas noturnas. Em empresas, atividades como dinâmicas de ponto cego e uso de óculos simuladores de embriaguez serão promovidas em parceria com o GGIT e a Motiva Pantanal. No interior, as ações atenderão a escolas, universidades e outros locais, com foco em ciclomotores e bicicletas elétricas.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued