Polícia Militar participa de desfile cívico em Rio Verde de Mato Grosso

Coxim (MS) – Na noite de ontem (07), a Polícia Militar marcou presença no desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizado na Avenida Barão do Rio Branco, na Praça das Américas em rio Verde de MT/MS.

A solenidade contou com a abertura oficial conduzida pelo Prefeito Municipal, Réus Fornari, e a presença do Comandante do 47º Batalhão de Infantaria, Coronel Glaucijander Melo de Freitas, do Tenente Manoel Moreira de Oliveira, que atualmente responde pelo comando da 2ª Companhia de Polícia Militar, além de demais autoridades civis e militares.

O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as demais secretarias, reunindo escolas, instituições e representantes da sociedade em um ato de civismo e patriotismo.

A Polícia Militar participou ativamente do desfile com a presença da Escola Cívico-Militar, da Rádio Patrulha e também garantiu a segurança do público que acompanhava a celebração.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM