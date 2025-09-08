Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar participa de desfile cívico em Rio Verde de Mato Grosso

Coxim (MS) – Na noite de ontem (07), a Polícia Militar marcou presença no desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizad...

08/09/2025 21h17
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na noite de ontem (07), a Polícia Militar marcou presença no desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizado na Avenida Barão do Rio Branco, na Praça das Américas em rio Verde de MT/MS.

A solenidade contou com a abertura oficial conduzida pelo Prefeito Municipal, Réus Fornari, e a presença do Comandante do 47º Batalhão de Infantaria, Coronel Glaucijander Melo de Freitas, do Tenente Manoel Moreira de Oliveira, que atualmente responde pelo comando da 2ª Companhia de Polícia Militar, além de demais autoridades civis e militares.

O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as demais secretarias, reunindo escolas, instituições e representantes da sociedade em um ato de civismo e patriotismo.

A Polícia Militar participou ativamente do desfile com a presença da Escola Cívico-Militar, da Rádio Patrulha e também garantiu a segurança do público que acompanhava a celebração.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de R$ 1,7 milhão em aparelhos hospitalares em Amambai
A festa comemorou os 200 anos de independência do país Hashioka prestigia 4ª Edição do Bicentenário da Bolívia na Praça do Rádio
Governo atende Zé Teixeira e anuncia obra em reserva indígena
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
27°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.36 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Há 4 horas Comissão aprova prazo de dois anos para ex-sócio responder por dívidas trabalhistas
Há 4 horas Comissão aprova alerta a consumidores sobre uso de reconhecimento facial em lojas
Há 4 horas Senado celebra na sexta-feira os 40 anos do Programa Calha Norte
Há 5 horas Barroso diz que julgamento envolve provas, e não disputa política
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
3
Há 4 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 4 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 4 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados