Polícia Civil identifica adolescentes suspeitos de roubos e recupera bicicletas subtraídas em Três Lagoas

Durante investigações para apuração de uma série de roubos de bicicletas elétricas ocorridos em Três Lagoas, dois adolescentes foram identificados e apreendidos por agentes da SIG – Seção de Investigação Geral e do NRI – Núcleo Regional de Inteligência, na tarde de segunda-feira (12).

Os crimes ocorreram em um intervalo de poucos dias, sempre com as mesmas características, quando vítimas jovens eram abordadas por dois indivíduos trajando blusas com capuz, os quais anunciavam o assalto, simulando estarem armados com uma pistola.

Com entrevistas com testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança, bem como troca de informações com outras forças de segurança, os agentes conseguiram identificar os dois adolescentes, de 16 e 17 anos de idade.

Ambos foram localizados e conduzidos até a sede da SIG, onde formalmente ouvidos em declarações na presença das genitoras, confessaram a prática dos atos infracionais equiparados ao crime de roubo, em três ocasiões, acrescentando que durante as ações utilizaram-se de um simulacro de arma de fogo.

Em observação ao estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos foram liberados e entregue aos seus responsáveis legais, com a instauração do procedimento investigativo próprio, sendo que ao final, a internação provisória dos menores na UNEI será objeto de representação da autoridade policial responsável.

Duas das bicicletas elétricas subtraídas foram encontradas em posse dos adolescentes, as quais foram devidamente apreendidas para serem restituídas aos proprietários.