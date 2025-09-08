Whats

Senado Federal

CE avalia política pública sobre o Fundeb na quarta

08/09/2025 20h11

08/09/2025 20h11
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
A senadora Professora Dorinha Seabra apresentou o requerimento para o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Professora Dorinha Seabra apresentou o requerimento para o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) se reúne nesta quarta-feira (10), às 14h, para dar continuidade ao ciclo de avaliação de políticas públicas com foco no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), tornado permanente pela Emenda Constitucional 108 .

Criado para financiar a educação básica no Brasil, o Fundeb reúne recursos da União, dos estados e dos municípios e os distribui de forma proporcional entre as redes públicas de ensino. O fundo é permanente e representa a principal fonte de financiamento da educação básica, assegurando salários de professores e manutenção de escolas em todo o país.

O requerimento ( REQ 8/2025 - CE ) para a audiência foi apresentado pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). Na justificativa, a parlamentar destacou a necessidade de avaliação periódica do Fundeb, em especial quanto à sua sustentabilidade financeira, à distribuição da complementação da União e à regulamentação de fontes adicionais de financiamento da educação.

Segundo a senadora, a discussão é essencial para assegurar a viabilidade do Fundeb e a melhoria da qualidade e do equilíbrio no acesso à educação básica no país.

Convidados:

  • Dirigente municipal de Educação de Canarana (MT) e representante da Undime, Eduardo Ferreira da Silva,
  • Secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Fátima Silva,
  • Representante do Ministério da Educação (MEC),
  • Representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
  • Representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

