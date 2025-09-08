Whats

DOF - MS

DOF apreende mais de R$ 1,7 milhão em aparelhos hospitalares em Amambai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste sábado (6), em Amambai, um veículo Fiat Fiorino, tipo Furgão,...

08/09/2025 19h05
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste sábado (6), em Amambai, um veículo Fiat Fiorino, tipo Furgão, carregado com diversos aparelhos hospitalares de origem estrangeira. Na ação, um homem de 53 anos e uma mulher de 59 anos foram detidos.

Os policiais faziam bloqueio na MS-386, entre as cidades de Ponta Porã e Amambai, quando abordaram o casal. Durante entrevista eles não apresentaram documentação dos materiais transportados.

No veículo foram encontrados aparelhos de ultrassom, dermatoscópio, medidores de glicose, lâmpadas, óculos, placas eletrônicas, transformadores eletrônicos hospitalar e laparoscópicos. Os materiais apreendidos, avaliados em R$ 1,7 milhão, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

