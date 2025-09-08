Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Hashioka prestigia 4ª Edição do Bicentenário da Bolívia na Praça do Rádio

No último sábado (6), o deputado Roberto Hashioka (União Brasil) esteve presente na 4ª Edição do Bicentenário da Bolívia. A festa comemorou os 200 ...

08/09/2025 18h04
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A festa comemorou os 200 anos de independência do país
A festa comemorou os 200 anos de independência do país

No último sábado (6), o deputado Roberto Hashioka (União Brasil) esteve presente na 4ª Edição do Bicentenário da Bolívia. A festa comemorou os 200 anos de independência do país e contou com apresentações musicais, gastronomia típica e produtos tradicionais, reforçando a riqueza cultural boliviana.

“É uma grande alegria prestigiar este evento que celebra a história, a cultura e a contribuição do povo boliviano para o nosso Estado, fortalecendo ainda mais os laços de amizade entre Brasil e Bolívia. Quero parabenizar todos os organizadores e a comunidade boliviana por manter viva essa tradição, que enriquece a nossa diversidade. Que essa união continue sendo motivo de orgulho e de integração entre os nossos povos,” enalteceu Hashioka.

Orlando Turpo, diretor do Centro Cultural Boliviano Tinkuna e organizador do evento agradeceu a presença do parlamentar e seu trabalho pela comunidade. “Precisamos de um espaço para mostrar nossa cultura, dança e diversidade na gastronomia. E o deputado Roberto Hashioka está nos apoiando e colaborando com o nosso projeto. Hoje estamos aqui reunidos nessa festa e ficamos muito agradecidos,” ressaltou.

FESTA DAS NAÇÕES

Na semana passada, na Assembleia Legislativa, Hashioka apresentou o Projeto de Resolução 45/2025, que cria a “Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul”, em alusão à Festa das Nações Amigas, inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Estado pela Lei Estadual 6.043/2023.

A honraria referida será concedida, anualmente, a até três personalidades indicadas por cada uma das entidades: Japonesa, libanesa, portuguesa, boliviana, paraguaia, italiana e espanhola. A entrega da comenda será realizada na terceira semana do mês de outubro, conforme instituído pela Lei Estadual 6.043/2023.

“Graças a deputado todas essas colônias serão homenageadas com a medalha do Mérito Legislativo das Nações Amigas de MS e esse grande sonho se tornará realidade, destacou o presidente da Associação Cultural das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, Albino Romero, durante o evento.

