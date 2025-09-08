Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Governo atende Zé Teixeira e anuncia obra em reserva indígena

O deputado estadual Zé Teixeira teve importantes reivindicações atendidas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, reforçando sua atuação junto à admini...

08/09/2025 18h04
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira teve importantes reivindicações atendidas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, reforçando sua atuação junto à administração estadual e o compromisso com demandas locais. As iniciativas reforçam o compromisso do parlamentar com a melhoria da infraestrutura pública e o atendimento às comunidades mais vulneráveis.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou no Diário Oficial o extrato de contrato para a reforma e ampliação da Escola e Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM), localizado na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena entre os municípios de Dourados e Itaporã. A obra está orçada em R$ 2,5 milhões e tem prazo de execução de um ano e meio.

O pedido foi encaminhado por Zé Teixeira ao governador Eduardo Riedel em novembro de 2023, após relatos sobre as condições precárias da estrutura. Segundo o vereador Diego Campos, de Itaporã, o prédio não oferece atendimento digno à comunidade indígena, apresentando problemas físicos e elétricos, além da ausência de caixa d’água e rede de água encanada.

Em outra frente, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou apoio à reforma do Centro de Atendimento à Mulher (CAM), situado no Bairro Jardim Água Boa, em Dourados. A solicitação foi feita por Zé Teixeira em abril deste ano, com base em indicação do vereador Dill do Povo, que alertou para o estado de deterioração do prédio.

Conforme informações da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, a SES realizará reuniões técnicas para identificar as necessidades estruturais e promover ações integradas que garantam maior efetividade no atendimento à população feminina. Já em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços confirmou a realização de reparos solicitados na rede de captação de água na Rua Maracaju, no centro da Capital.

