Polícia Civil prende mulher condenada a mais de 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado em Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (13), policiais civis da Seção de Investigação Geral e Núcleo Regional de Inteligência de Três Lagoas prenderam uma mulher (47) condenada a uma pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa.

O crime ocorreu no ano de 2017, quando a mulher presa, na companhia de outras nove pessoas, planejou, sequestrou e matou a vítima, um homem de 20 anos de idade.

Conforme apurado nas investigações, o homem morto era usuário de drogas e dedicado a prática de crimes contra o patrimônio, e dias antes à sua morte, teria praticado um roubo contra a filha da mulher presa hoje.

Por este motivo, como ela fazia parte de uma facção criminosa, pediu a intercessão dos demais intregantes, quando então, sequestraram o indivíduo e levaram até uma residência, onde ele foi morto por esgorjamento, que é uma lesão onde a vítima sofre um corte na região do pescoço, sangrando até a morte.

Após o transcorrer do processo, os envolvidos foram submetidos ao Tribunal do Júri, sendo que os jurados consideraram todos culpados, e a mulher presa pela SIG foi condenada a uma pena de 21 anos e 6 meses.

O processo continuou tramitando e após esgotamento de todos os recursos, a pena foi mantida.

Na tarde de ontem, o mandado de prisão foi expedido pela Vara do Juiz de Garantias, do Tribunal do júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas. De posse do mandado, os agentes da SIG e do NRI iniciaram investigações, e após diversas diligências, conseguiram apurar a localização da mulher que foi presa em sua residência.

Ela foi conduzida a sede da SIG, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, e após a realização do exame de corpo delito, será encaminhada ao Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas, para o início do cumprimento da pena.