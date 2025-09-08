DOF apreende 3 toneladas de drogas que seguiam em meio a carga de cobre para exportação

Uma carreta Scania, carregada com concentrado de cobre, foi apreendida neste sábado (6) pelo DOF (Departamento de Operações do Fronteira) com 3 mil quilos de maconha e skunk. A ação foi registrada na cidade de Bataguassu e resultou na prisão de um homem de 36 anos.

Os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o Estado de São Paulo, quando abordaram o condutor. Durante entrevista, o homem apresentou muito nervosismo e afirmou que havia carregado a carreta em Mato Grosso e que seguiria para o Porto de Santos, litoral paulista.

Em vistoria na carroceira da carreta foram encontrados diversos fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 2.900 quilos do entorpecente, além de 100 quilos de skunk.

Questionado, o motorista afirmou que carregou as drogas em Campo Grande e entregaria na cidade de São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 7,1 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

