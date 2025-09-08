Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CMA analisa projetos sobre proteção animal nesta terça

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) analisa nesta terça-feira (9), a partir das 9h, três projetos voltados ao bem-estar dos animais de estimação e um...

08/09/2025 14h47
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Uma das matérias em pauta é o PL 2.729/2021, que cria campanha para prevenir doenças de animais - Foto: Freepik
Uma das matérias em pauta é o PL 2.729/2021, que cria campanha para prevenir doenças de animais - Foto: Freepik

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) analisa nesta terça-feira (9), a partir das 9h, três projetos voltados ao bem-estar dos animais de estimação e um requerimento de audiência pública sobre a política nacional da pesca.

As propostas tratam desde campanhas de saúde para cães e gatos até regras de convivência em condomínios, passando por medidas de responsabilidade em separações conjugais.

Julho Dourado

O PL 2.729/2021 , do ex-deputado federal Aroldo Martins, cria a campanha Julho Dourado para promover a saúde dos animais domésticos e de rua e prevenir doenças.

O relator, senador Wellington Fagundes (PL-MT), lembra que o Brasil enfrenta altos índices de abandono, o que reforça a necessidade de ações educativas e preventivas.

Entre os projetos em análise, este é o único que tramita em decisão terminativa na CMA, ou seja, pode seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados.

Guarda de Pets

Já o PL 62/2019 , de autoria do deputado Fred Costa (PRD-MG), trata da posse responsável de animais de estimação em casos de término de união estável ou casamento.

O texto permite acordos sobre moradia, despesas, visitas e até guarda compartilhada, além de autorizar o juiz a definir responsabilidades nas sentenças.

Relatado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Animais em condomínios

Outro tema em debate é o PL 1.136/2022 , do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que altera o Código Civil para disciplinar a guarda de animais de estimação em condomínios.

A relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS), apresentou emenda para flexibilizar o uso de elevadores e reforçar a exigência de focinheira para cães de grande porte.

A proposta também seguirá para a CCJ, em decisão terminativa.

Audiência sobre pesca

Além dos projetos voltados aos animais, a comissão votará o REQ 18/2025 , da senadora Leila Barros (PDT-DF). O pedido é de uma audiência pública sobre o PL 4.789/2024 , do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca.

Pelo requerimento, o debate reunirá representantes do governo, de entidades científicas e do setor produtivo. De acordo com a senadora, a discussão é necessária para conciliar geração de renda, segurança alimentar e preservação ambiental, diante dos desafios de sustentabilidade da atividade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Realizada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, romaria é uma das maiores festas religiosas do país - Foto: Santuário do Bom Jesus da Lapa Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa é manifestação da cultura nacional
Carnaval de Salvador Carnaval de Salvador é reconhecido como manifestação da cultura nacional
Barco de transporte escolar no Amazonas: rios têm papel essencial na mobilidade e na economia da região - Foto: Altemar Alcantara/Semcom Manaus CI analisa plano de navegabilidade e conservação de rios da Amazônia
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
36°

Sensação

5.75 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 32 minutos CMA analisa projetos sobre proteção animal nesta terça
Há 32 minutos Mercado financeiro projeta PIB de 2,16% em 2025
Há 32 minutos DOF apreende drogas que eram transportadas em veículo de passageiros por aplicativo
Há 2 horas Após denúncia DOF apreende caminhonete roubada com mais de 1,3 tonelada de drogas em Dourados
Há 2 horas Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa é manifestação da cultura nacional
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 7 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 7 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 4 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados