DOF apreende drogas que eram transportadas em veículo de passageiros por aplicativo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta sexta-feira (5), em Ponta Porã, quase 13 quilos de skunk e haxixe, que eram transportados em dois carros de passageiros por aplicativo. Na ação, duas mulheres de 20 e 23 anos foram presas em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo ao Trevo do Copo Sujo, zona rural do município, quando abordaram um veículo Peugeot 208 e um veículo Spacefox, onde as suspeitas seguiam.

Durante entrevista, os dois condutores dos automóveis afirmaram que trabalham como motoristas de passageiros por aplicativo e que havia pegado as mulheres em Ponta Porã. Em contato com as duas suspeitas, elas apresentaram bastante nervosismo e respostas desencontradas.

Em vistoria nas bagagens das passageiras foram encontrados, nas malas que elas transportavam, 10 quilos de skunk e 2,3 quilos de haxixe.

Questionadas, ambas responderam que receberam as malas em um hotel em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que levariam os entorpecentes até a cidade de Curitiba (PR), onde receberiam R$ 8 mil pelo transporte.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 120 mil, foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

