Após denúncia DOF apreende caminhonete roubada com mais de 1,3 tonelada de drogas em Dourados

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta quinta-feira (4), em Dourados, mais de 1.350 quilos de maconha e haxixe, que eram transportados em um veículo Toyota Hilux, roubado este ano no Distrito Federal. Na ação, um homem de 24 anos foi preso em flagrante.

A equipe policial chegou até o automóvel após informações repassadas no disque denúncia da unidade (0800.647.6300). Segundo o denunciante, um veículo suspeito estaria na cidade, próximo ao Trevo da Bandeira em atitude suspeita.

Em diligências, os policiais localizaram o automóvel com as mesmas características. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava carregado com 1.340 quilos de maconha, além de 12 quilos de haxixe.

Em checagem aos agregados da caminhonete foi constatado que o veículo havia sido furtado em Brasília (DF), em julho deste ano. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3,8 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.