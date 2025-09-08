Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Paulo Corrêa articula reforma da rodoviária e redutores de velocidade na MS-382, em Bonito

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou novas indicações ao Governo do Estado voltadas para o ...

08/09/2025 12h37
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS



O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou novas indicações ao Governo do Estado voltadas para o desenvolvimento de Bonito. As solicitações incluem a revitalização do terminal rodoviário do município e a implantação de redutores de velocidade na rodovia MS-382, nas proximidades dos principais atrativos turísticos da região.

Segundo Corrêa, a reforma da rodoviária busca adequar o espaço à realidade do município, eleito 18 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil.

“A reforma vai muito além de garantir comodidade para os usuários do transporte de ônibus e vans que atendem Bonito. Queremos um terminal moderno, com identidade visual sustentável, acessibilidade para pessoas com deficiência, banheiros revitalizados, maior segurança e aumento da capacidade operacional. Além disso, a ideia é transformar o espaço em um ponto de convivência, com parque e academia ao ar livre à disposição da população”, destacou o parlamentar.

Já em relação à MS-382, Corrêa reforça a necessidade de medidas de segurança viária no trecho que dá acesso a atrativos turísticos como a Gruta do Lago Azul, Gruta São Miguel e Abismo Anhumas. O pedido considera o aumento significativo no fluxo de veículos pesados após a pavimentação da rodovia e a instalação de duas unidades de beneficiamento de grãos (Curicaca e Verluz) na região.

“A rodovia concentra não apenas o trânsito de caminhões de grande porte, mas também de turistas que utilizam vans e carros de passeio, muitas vezes orientados apenas por GPS. A ausência de sinalização e de dispositivos de redução de velocidade, somada a trechos com declive acentuado, expõe moradores, guias de turismo e visitantes a riscos constantes”, explicou Corrêa.

A indicação, que atende a solicitação do prefeito Josmail Rodrigues e dos vereadores de Bonito, pede a instalação de sinalização adequada e dispositivos como lombadas eletrônicas e travessias sinalizadas.

“Nosso objetivo é garantir segurança no trânsito, preservar vidas e assegurar a fluidez do fluxo de veículos em uma área estratégica tanto para o turismo quanto para a produção agropecuária de Bonito”, concluiu o deputado.

