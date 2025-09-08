Whats

PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas participa do desfile Cívico Militar de 7 de Setembro

Três Lagoas – MS, no dia 7 de setembro, o 2º Batalhão de Polícia Militar participou das solenidades do Dia da Independência em Três Lagoas.Na manhã...

08/09/2025 11h30
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 7 de setembro, o 2º Batalhão de Polícia Militar participou das solenidades do Dia da Independência em Três Lagoas.

Na manhã deste domingo, os policiais militares do 2º BPM participaram da solenidade referente ao Dia da independência do Brasil, juntamente com autoridades civis e militares do município, que se iniciou com o hasteamento do pavilhão nacional na praça Ramez Tebet e posteriormente o desfile cívico militar que foi realizado ao redor da Lagoa Maior.

O desfile contou ainda com a participação dos patrulheiros da Patrulha Mirim da Polícia Militar, projeto do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por meio de uma parceria da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Três Lagoas, o 2º Batalhão de Polícia Militar e a iniciativa privada.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

