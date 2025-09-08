190 ANOS DA PMMS É COMEMORADO COM A ENTREGA DE MEDALHA DE MÉRITO E INSÍGNIA DO MÉRITO POLICIAL MILITAR A CIVIS E MILITARES DA AREA DO CPA-2

Campo Grande (MS) – Na manhã de hoje (05), o Comandante do Policiamento de Divisas – Costa Leste (CPA2) Coronel QOPM Mauro Cesar Sales Ormay, participou da solenidade em comemoração aos 190 anos de história da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e da Outorga das Medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar honraria a civis e militares que contribuíram significativamente para a missão e sucesso da PMMS.

A comemoração foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMMS, e reuniu diversas autoridades civís e militares que contribuíram para o fortalecimento da Instituição e reafirmou o papel da Polícia Militar na Segurança Pública do Estado.

Foram agraciados os seguintes civis e militares da área do CPA-2/PMMS:

Medalha do Mérito – 1° SGT QPPM Luciano Amorim Braga(2ºBPM); 3° SGT QPPM Osmar Pinto Machado (2º BPM); MAJ QOPM Ronaldo Lopes da Silva (13ºBPM) e o Delegado da Polícia Civil Dr. Ricardo Henrique Cavagna.

Medalha Insígnia do Mérito Policial Militar – 2° SGT QPPM Rainier Souza Guedes (CPA-2), 2° SGT QPPM Antônio Marcos Praxedes (2º BPM), 2° SGT QPPM Kleber Ayala Pereira (13ªCIPM), o Vereador de Três Lagoas Antônio Luiz Teixeira Empke Junior, Secretário Municipal de Infraestrutura Osmar Dias Pereira e o Diretor de Departamento de Trânsito e Sistemas Viários do município de Três Lagoas-MS.

O Comandante do CPA-2, Coronel Ormay parabenizou a todos os agraciados pelo profissionalismo e dedicação a PMMS. A solenidade foi encerrada com o impecável desfile da tropa.

Assessoria de Comunicação Social do CPA-2.

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS