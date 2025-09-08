Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

190 ANOS DA PMMS É COMEMORADO COM A ENTREGA DE MEDALHA DE MÉRITO E INSÍGNIA DO MÉRITO POLICIAL MILITAR A CIVIS E MILITARES DA AREA DO CPA-2

Campo Grande (MS) – Na manhã de hoje (05), o Comandante do Policiamento de Divisas – Costa Leste (CPA2) Coronel QOPM Mauro Cesar Sales Ormay, parti...

08/09/2025 09h24
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Campo Grande (MS) – Na manhã de hoje (05), o Comandante do Policiamento de Divisas – Costa Leste (CPA2) Coronel QOPM Mauro Cesar Sales Ormay, participou da solenidade em comemoração aos 190 anos de história da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e da Outorga das Medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar honraria a civis e militares que contribuíram significativamente para a missão e sucesso da PMMS.

A comemoração foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMMS, e reuniu diversas autoridades civís e militares que contribuíram para o fortalecimento da Instituição e reafirmou o papel da Polícia Militar na Segurança Pública do Estado.  

Foram agraciados os seguintes civis e militares da área do CPA-2/PMMS:

Medalha do Mérito – 1° SGT QPPM Luciano Amorim Braga(2ºBPM); 3° SGT QPPM Osmar Pinto Machado (2º BPM); MAJ QOPM Ronaldo Lopes da Silva (13ºBPM) e o Delegado da Polícia Civil Dr. Ricardo Henrique Cavagna.

Medalha Insígnia do Mérito Policial Militar – 2° SGT QPPM Rainier Souza Guedes (CPA-2), 2° SGT QPPM Antônio Marcos Praxedes (2º BPM), 2° SGT QPPM Kleber Ayala Pereira (13ªCIPM), o Vereador de Três Lagoas Antônio Luiz Teixeira Empke Junior, Secretário Municipal de Infraestrutura Osmar Dias Pereira e o Diretor de Departamento de Trânsito e Sistemas Viários do município de Três Lagoas-MS.

O Comandante do CPA-2, Coronel Ormay parabenizou a todos os agraciados pelo profissionalismo e dedicação a PMMS. A solenidade foi encerrada com o impecável desfile da tropa.

Assessoria de Comunicação Social do CPA-2.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende drogas que eram transportadas em veículo de passageiros por aplicativo
Foto: Reprodução/DOF - MS Após denúncia DOF apreende caminhonete roubada com mais de 1,3 tonelada de drogas em Dourados
Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria Setembro Amarelo: 80 adolescentes e jovens morreram por suicídio este ano em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
36°

Sensação

5.75 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos CMA analisa projetos sobre proteção animal nesta terça
Há 30 minutos Mercado financeiro projeta PIB de 2,16% em 2025
Há 30 minutos DOF apreende drogas que eram transportadas em veículo de passageiros por aplicativo
Há 2 horas Após denúncia DOF apreende caminhonete roubada com mais de 1,3 tonelada de drogas em Dourados
Há 2 horas Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa é manifestação da cultura nacional
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 7 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 7 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 4 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados