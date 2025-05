Hashioka entrega R$ 50 mil em emenda à Creche Shalon em Nova Andradina

Na segunda-feira (12), o deputado estadual Roberto Hashioka esteve na Creche Shalon, em Nova Andradina, para acompanhar de perto os resultados da emenda parlamentar no montante de R$ 50 mil, já aplicada pela instituição. Os recursos permitiram a aquisição de materiais essenciais, que estão contribuindo diretamente para a melhoria do atendimento às 107 crianças assistidas pela instituição.

Entre os itens adquiridos estão colchonetes, carrinhos de bebê e tatames, que proporcionam mais conforto, segurança e qualidade nas atividades diárias com os alunos. A presidente da Creche Shalon, Eliane Puga, agradeceu o apoio e destacou que cada item adquirido com o recurso tem feito uma diferença real no dia a dia das crianças e na rotina dos educadores.

Comovido com o impacto positivo gerado pela ação, o deputado Roberto Hashioka afirmou que é sempre uma alegria contribuir com instituições dedicadas ao cuidado e à educação das crianças. Ele reconheceu o papel fundamental da Creche Shalon em Nova Andradina e já se comprometeu a destinar um novo recurso entre R$ 50 mil e R$ 100 mil para o próximo ano.

A entrega da emenda contou com a participação da ex-deputada Dione Hashioka, dos vereadores Dito Machado, Quemuel Alencar e Wilson Almeida, além de educadores, alunos, familiares e representantes da imprensa. A Creche Shalon é exemplo do quanto parcerias entre o poder público e instituições locais podem transformar realidades e fortalecer o futuro de crianças e famílias da região.

Em Nova Andradina, o total de emendas investidas pelo parlamentar corresponde a R$ 1.715.000,00. Entre os beneficiados, 19 instituições entre Prefeitura, unidades hospitalares, entidades e escolas. Os recursos permitiram a aquisição de salas de tecnologia, suprimentos hospitalares, uniformes, bisturi elétrico, parque infantil, ônibus escolar, entre outros.