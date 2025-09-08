Policiais civis prendem foragidos da justiça em Campo Grande

Policiais do G.O.I. Grupo de Operações e Investigações prenderam, na sexta-feira (5), S.C.P.S (48) que se encontrava foragido da justiça. Ele foi capturado nas imediações do bairro Vila Piratininga pela existência de Mandado de Prisão expedido pela Segunda vara de execuções penais de Campo Grande.

S.C.P.S foi condenado a pena de prisão, com regime inicialmente fechado pela prática do crime de uso de documento falso.

Em outra ação, os policiais prenderam R.S.G. (36) que possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão por condenação definitiva com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 9 meses de prisão no regime inicial fechado.

Ela foi capturada nas imediações do bairro Dom Antônio, por Mandado de Prisão expedido pela Primeira Vara de Execuções Penais de Campo Grande.

R.S.G foi condenada a pena de prisão, com regime inicialmente fechado pela prática do crime de tráfico de drogas praticado nesta cidade em meados do ano de 2019.

Os capturados foram apresentados a Autoridade Policial plantonista do DEPAC CEPOL, a qual realizou os devidos cumprimentos dos Mandados, sendo recolhidos ao cárcere, onde permanecerão à disposição da Justiça.