Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Policiais civis prendem foragidos da justiça em Campo Grande

Policiais do G.O.I. Grupo de Operações e Investigações prenderam, na sexta-feira (5), S.C.P.S (48) que se encontrava foragido da justiça. Ele foi c...

08/09/2025 09h24
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Policiais do G.O.I. Grupo de Operações e Investigações prenderam, na sexta-feira (5), S.C.P.S (48) que se encontrava foragido da justiça. Ele foi capturado nas imediações do bairro Vila Piratininga pela existência de Mandado de Prisão expedido pela Segunda vara de execuções penais de Campo Grande.

S.C.P.S foi condenado a pena de prisão, com regime inicialmente fechado pela prática do crime de uso de documento falso.

Em outra ação, os policiais prenderam R.S.G. (36) que possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão por condenação definitiva com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 9 meses de prisão no regime inicial fechado.

Ela foi capturada nas imediações do bairro Dom Antônio, por Mandado de Prisão expedido pela Primeira Vara de Execuções Penais de Campo Grande.

R.S.G foi condenada a pena de prisão, com regime inicialmente fechado pela prática do crime de tráfico de drogas praticado nesta cidade em meados do ano de 2019.

Os capturados foram apresentados a Autoridade Policial plantonista do DEPAC CEPOL, a qual realizou os devidos cumprimentos dos Mandados, sendo recolhidos ao cárcere, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende drogas que eram transportadas em veículo de passageiros por aplicativo
Foto: Reprodução/DOF - MS Após denúncia DOF apreende caminhonete roubada com mais de 1,3 tonelada de drogas em Dourados
Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria Setembro Amarelo: 80 adolescentes e jovens morreram por suicídio este ano em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
36°

Sensação

5.75 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos CMA analisa projetos sobre proteção animal nesta terça
Há 30 minutos Mercado financeiro projeta PIB de 2,16% em 2025
Há 30 minutos DOF apreende drogas que eram transportadas em veículo de passageiros por aplicativo
Há 2 horas Após denúncia DOF apreende caminhonete roubada com mais de 1,3 tonelada de drogas em Dourados
Há 2 horas Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa é manifestação da cultura nacional
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 7 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 7 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 4 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados