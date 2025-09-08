Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Direitos Humanos

Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo

Programa será apresentado pela TV Brasil, nesta segunda-feira às 23h

08/09/2025 08h18
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (8), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem que tem como tema o Território Cracolândia . A atração aborda o histórico da região e as disputas em torno de seu destino, em São Paulo.

Antes de ficar conhecida como Cracolândia, a área foi um importante polo audiovisual do país, abrigando, nas décadas de 1920 e 1930, estúdios de cinema internacionais. De acordo com pesquisadores, essas empresas atraíram outros setores relacionados à indústria cultural nas décadas seguintes e, no fim dos anos 1960, a chamada Boca do Lixo passou a ser reconhecida como um reduto de filmes independentes, autorais e de pornochanchadas.

Um dos símbolos desse período, a Gráfica Cinelândia, tem quase 100 anos de história. Odilon Melo, sócio do negócio, lembra que o bairro era um reduto da boemia, com muitos bares e casas noturnas.

A antropóloga e redutora de danos Roberta Costa conta que atua na região há mais de dez anos.

“A Cracolândia é o quartinho da bagunça da cidade. Todas aquelas pessoas que não cabem ou que não são benquistas em outros lugares, acabam vindo para cá”, afirma. A partir das vivências na área, a profissional critica as frequentes medidas de repressão que prometem dar fim à situação.

Como a megaoperação de 2017, que envolveu mais de 600 policiais, com relatos de violência contra os dependentes químicos. Além disso, a prefeitura e o governo estadual têm interditado imóveis e demolido parte deles para dar lugar a novos empreendimentos, moradias e equipamentos públicos.

O secretário de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Edsom Ortega, defende que parte das interdições de imóveis tem o objetivo de impedir o uso desses locais pelo crime organizado e construir moradias populares na região.

Saúde pública

Willians Octavio Pires mora na região da Santa Cecília e tem um café no bairro, que é vizinho à área conhecida como Cracolândia. O empresário explica que viu aumentar o número de pessoas em situação de rua na frente de seu estabelecimento após maio. “Mudou bastante o perfil. Hoje eu vejo focos no meu cotidiano, em vários lugares”, conta.

O médico psiquiatra Flávio Falcone, que atua há anos em projetos de saúde com pessoas em situação de dependência, critica as medidas adotadas no território.

“Para mim, é muito claro que o objetivo não é cuidar, mas fazer com que essas pessoas saiam do centro”, afirma.

Ao Caminhos da Reportagem , o tenente-coronel da PM Rodrigo Garcia Vilardi, que coordena o Centro Integrado de Comando e Controle do Governo de São Paulo, afirma que as ações reduziram os crimes na região e aumentaram o acesso à saúde dos dependentes.

“É um trabalho constante, que não pode baixar a guarda, para que a gente não retroceda e, mais uma vez, haja um descrédito e um desânimo por parte da população”, explica.

Ficha técnica

Reportagem: Daniel Mello

Produção: Acácio Barros e Daniel Mello

Apoio à produção: Thiago Padovan

Apoio operacional à produção: Acácio Barros e Lucas Cruz

Assessoria: Maura Martins

Reportagem cinematográfica: JM Barboza e Raul Cordeiro

Apoio à reportagem cinematográfica: Alexandre Nascimento

Auxílio técnico: Rafael Carvalho e João Batista de Lima

Edição de texto: Márcio Ribeiro Garoni

Edição e finalização de imagem: Rodrigo Botosso

Arte: Aleixo Leite, Carol Ramos e Wagner Maia

Serviço

Caminhos da Reportagem – Território Cracolândia

Segunda-feira (8), às 23 horas, na TV Brasil

Sitehttps://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil SaferNet vai ensinar supervisão e controle parental na internet
© Jose Cruz/Agência Brasil Renda baixa e racismo impedem conclusão do ensino básico, diz pesquisa
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Curso capacita jovens de favelas para produzir conteúdo nas redes
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
23°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.86 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi nesta segunda-feira
Há 11 minutos Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo
Há 11 minutos Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
Há 1 hora Exportações de MS somam US$ 7,24 bilhões até agosto e carne bovina cresce 43,7% no acumulado do ano
Há 1 hora MS Speaks: plataforma inovadora fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos das escolas estaduais
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 6 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 3 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados