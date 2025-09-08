Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS Speaks: plataforma inovadora fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos das escolas estaduais

Iniciativa também beneficia mais de 1 mil professores da Rede Estadual de Ensino, com aulas interativas, recursos de Inteligência Artificial e cont...

08/09/2025 07h11
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Iniciativa também beneficia mais de 1 mil professores da Rede Estadual de Ensino, com aulas interativas, recursos de Inteligência Artificial e conteúdos exclusivos

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), deu um passo importante para fortalecer o ensino de Língua Inglesa na REE (Rede Estadual de Ensino). A partir do segundo semestre letivo deste ano, estudantes do Ensino Médio e docentes de Língua Estrangeira Inglesa passaram a contar com o MS Speaks, uma plataforma educacional que reúne tecnologia, inovação e recursos pedagógicos e de Inteligência Artificial para aprimorar a proficiência no idioma.

No início do semestre, os participantes aptos receberam em seus e-mails institucionais (Edutec) um link com a chave de acesso à plataforma. De forma simples, cada um pôde criar seu perfil individual e iniciar o curso, totalmente gratuito e acessível a qualquer hora, de qualquer dispositivo conectado à internet.

Essa flexibilidade permite que estudantes e professores avancem no aprendizado conforme seu próprio ritmo e rotina.

"Se trata de uma grande novidade, um investimento novo do Governo de Mato Grosso do Sul. A partir de agora, todos os estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino passam a contar com uma plataforma para aprender melhor esse idioma que é tão importante. Uma ação que vai beneficiar cerca de 83 mil estudantes. Além disso, mais de mil professores também vão poder fazer o curso", destaca o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A ferramenta oferece conteúdos que vão do nível iniciante ao proficiente, de acordo com o (CEFR) Quadro Europeu Comum de Referência, além de cursos temáticos como Inglês para Negócios, Inglês Técnico e Inglês para Viajar.

Os professores têm acesso a diferenciais exclusivos, como aulas ao vivo ilimitadas com docentes nativos, disponíveis 24 horas por dia, práticas de conversação com Inteligência Artificial e até cursos de autoestudo em outros idiomas, como Alemão, Francês, Espanhol, Sueco e Português.

Para apoiar a implementação, a SED promoveu encontros formativos e disponibilizou um Guia Orientativo para gestores e PCPIs (Professores Coordenadores de Práticas Inovadoras), garantindo que todos estivessem preparados para explorar ao máximo os recursos da plataforma.

A iniciativa visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens sul-mato-grossenses e aprimorar a formação continuada dos professores, fortalecendo a Rede como um todo.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A plataforma MS Speaks é fruto de uma parceria do Governo de Mato Grosso do Sul com a EF Education, referência internacional em soluções educacionais, já presente em estados como Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

"Com essa nova plataforma online, queremos ampliar o conhecimento da nossa juventude e prepará-los para o mundo do trabalho, que está cada vez mais exigente. Nosso objetivo é garantir mais oportunidades, mais espaço e um futuro melhor em um Estado que cresce a cada dia", reforçou o governador Eduardo Riedel.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Foto: Ricardo Agra/SED

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo Jovens de 9 países participam de curso de pesquisas oceânicas no Rio
© Arquivo Agência Brasil Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
23°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.86 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi nesta segunda-feira
Há 11 minutos Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo
Há 11 minutos Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
Há 1 hora Exportações de MS somam US$ 7,24 bilhões até agosto e carne bovina cresce 43,7% no acumulado do ano
Há 1 hora MS Speaks: plataforma inovadora fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos das escolas estaduais
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 6 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 3 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados