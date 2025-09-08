Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS já emitiu 500 mil novos modelos de identidades; número é 17% da população estadual

Mato Grosso do Sul alcançou, no final do mês de agosto, a marca de 500 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas em todo o Estado. O núme...

08/09/2025 06h06
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul alcançou, no final do mês de agosto, a marca de 500 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas em todo o Estado. O número representa 17% da população estadual, conquista que reforça a política de modernização da identificação civil conduzida pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e pela Polícia Científica, por meio do Instituto de Identificação.

De acordo com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mato Grosso do Sul chegou em 2025 a marca de 2.924.631 habitantes. Assim, os 500 mil documentos equivalem a 17% da população já atendida, um percentual expressivo considerando que o prazo nacional para a substituição total das identidades vai até 2032.

Somente em 2024, foram emitidas 288.766 CINs, um aumento de 70,14% em relação a 2023. Em 2025, o ritmo continuou acelerado: até julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

A rede de atendimento também foi fortalecida, com 91 postos de identificação em funcionamento, garantindo cobertura nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Entre as inovações, estão o atendimento aos sábados em Campo Grande e a criação da Agência Integrada Sejusp/Detran-MS.

A CIN adota o CPF como número único e pode reunir dados como título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. Além disso, traz recursos tecnológicos contra fraudes, como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ). A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Essa transformação já é percebida pela população. Para Erci Moraes, auxiliar de serviços gerais, o novo documento trouxe praticidade. "Eu fiz meu novo RG logo no início, foi muito fácil o agendamento, fiz na mesma semana. Pra mim ele facilita tudo porque é um documento só, você pede um documento e tem tudo ali".

"Ultrapassar meio milhão de documentos em tão pouco tempo mostra a confiança da população em nosso trabalho. Esse resultado simboliza cidadania, inclusão e o compromisso da Polícia Científica em oferecer serviços modernos e acessíveis a todos os sul-mato-grossenses", destacou o coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva.

O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, reforçou o empenho das equipes. "Essa conquista é resultado do trabalho coletivo de nossos servidores e da expansão dos postos em todo o Estado. Seguiremos avançando para que cada sul-mato-grossense tenha sua identidade atualizada até 2032".

Com meio milhão de documentos emitidos em menos de dois anos, Mato Grosso do Sul consolida sua posição de destaque no cenário nacional. O avanço representa não apenas modernização administrativa, mas sobretudo inclusão social e fortalecimento da cidadania.

Serviço

Os agendamentos para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) em Mato Grosso do Sul são feitos exclusivamente pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br . A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, permitindo que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.

Maria Ester Rossoni, Comunicação PCi

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Exportações de MS somam US$ 7,24 bilhões até agosto e carne bovina cresce 43,7% no acumulado do ano
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Procon: pesquisa de combustíveis registra leve alta no etanol aditivado em Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Desfile: Com público de 10 mil pessoas, tradição e admiração celebram a Independência do Brasil
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
23°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.86 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi nesta segunda-feira
Há 11 minutos Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo
Há 11 minutos Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
Há 1 hora Exportações de MS somam US$ 7,24 bilhões até agosto e carne bovina cresce 43,7% no acumulado do ano
Há 1 hora MS Speaks: plataforma inovadora fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos das escolas estaduais
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 6 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 3 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados