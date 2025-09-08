Procon: pesquisa de combustíveis registra leve alta no etanol aditivado em Mato Grosso do Sul

Pesquisa de combustíveis do Procon Mato Grosso do Sul aponta que, no comparativo com o mês de agosto, o início de setembro apresentou leve alta no preço do etanol aditivado e estabilidade nos preços médios dos demais produtos. Os dados foram coletados em 23 postos de abastecimento em Campo Grande.

As variações mais expressivas ocorreram no pagamento a crédito. O litro do etanol aditivado teve alta de 1,29%, passando de R$ 3,89 para R$ 3,94. Já o diesel S10 aditivado apresentou variação de 0,49%, com valores médios atualizados de R$ 6,13 para R$ 6,16.

Entre as reduções no período, o litro da gasolina comum paga no crédito recuou 0,34% nas bombas de abastecimento, passando de R$ 5,95 para R$ 5,93. O diesel S500 comum também registrou queda de 0,17%, variando de R$ 6,00 para R$ 5,99.

Somente o preço do metro cúbico do GNV (Gás Natural Veicular) permaneceu inalterado entre os meses de agosto e setembro, mantendo o valor médio de R$ 4,62.

Valores em setembro

De acordo com o levantamento, realizado no dia 1º de setembro, o litro do etanol comum apresentou variação de 20,27% no pagamento a crédito e 17,04% no pagamento à vista. O combustível foi encontrado nos postos com valores entre R$ 3,58 e R$ 4,39, o que reforça a importância da pesquisa antes da compra.

No caso da gasolina comum, houve registro de diferença de 16,10% no crédito e 10,73% no pagamento em dinheiro ou débito, com preços oscilando de R$ 5,59 a R$ 6,49.

O diesel S10 comum foi encontrado com valores entre R$ 5,69 e R$ 6,39, apresentando variação de 11,32% no crédito e 8,79% à vista. Já o metro cúbico do GNV, em todas as modalidades de pagamento, apresentou diferença de 4,45%, com valores variando de R$ 4,49 a R$ 4,69.

Orientações

O Procon Mato Grosso do Sul recomenda que o abastecimento seja feito no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto, e que o procedimento ocorra em postos com o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Os consumidores também devem estar atentos às diferenças de preço e buscar sempre o melhor custo-benefício, optando por promoções no trajeto habitual e desconfiando de valores muito abaixo da média praticada pelo mercado. Além disso, recomenda-se evitar trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e não prejudicar o sistema de alimentação.

Todos os dados do levantamento, detalhados por posto e região, estão disponíveis no site oficial do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), na área Informativos e Boletins.

Serviço

Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Setembro:

https://tinyurl.com/53d692a5

Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Comparativo Agosto/Setembro:

https://tinyurl.com/mr4vrume

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Kleber Clajus/ProconMS/Arquivo