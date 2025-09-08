Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Hospital Regional abre inscrições para Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da Coremu (Comissão de Residência Multiprofissional), está com inscrições abe...

08/09/2025 06h06
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da Coremu (Comissão de Residência Multiprofissional), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026-2028 dos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. O programa, com duração de dois anos e carga horária de 60 horas semanais, garante bolsa mensal de R$ 4.106,09.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova objetiva (22/11/2025) e análise curricular. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br até 17 de outubro de 2025, mediante pagamento da taxa de R$ 379.

O resultado final está previsto para 21 de janeiro de 2026, e as atividades terão início em 2 de março de 2026 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Áreas contempladas

  • Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar de Média e Alta Complexidade: vagas para Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social
    .
  • Residência Uniprofissional em Intensivismo (Paciente Adulto): vagas para Enfermagem e Fisioterapia
    .
  • Residência Uniprofissional em Terapia Intensiva (Paciente Neonato e Pediátrico): vagas para Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição
    .

Documentação e requisitos

Podem participar profissionais graduados em instituições reconhecidas pelo MEC, com registro no respectivo conselho de classe. Candidatos formados no exterior devem apresentar diploma revalidado no Brasil. A matrícula exige documentação completa, incluindo diploma ou declaração de conclusão, carteira profissional, RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), carteira de vacinação atualizada, entre outros.
Informações adicionais

O edital completo está disponível nos sites  www.fundatec.org.br  e  www.hospitalregional.ms.gov.br . Dúvidas podem ser esclarecidas junto à COREMU/HRMS pelo telefone (67) 3378-2909, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Patrícia Belarmino, Comunicação HRMS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Novo modelo de financiamento a hospitais em MS fortalece unidades e mira a redução de filas no SUS
© Tomaz Silva/Agência Brasil Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Secretaria de Saúde de MS leva orientações sobre saúde do adolescente à comunidade
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
23°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.86 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi nesta segunda-feira
Há 11 minutos Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo
Há 11 minutos Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
Há 1 hora Exportações de MS somam US$ 7,24 bilhões até agosto e carne bovina cresce 43,7% no acumulado do ano
Há 1 hora MS Speaks: plataforma inovadora fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos das escolas estaduais
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 6 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
4
Há 6 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
5
Há 3 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados