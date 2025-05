Polícia Civil participa de evento de comemoração aos 45 anos da cidade de Bodoquena

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena reforçou a equipe de servidores para melhor atender a população da cidade e os visitantes nos dias de comemoração do seu aniversário. Ciente do elevado fluxo de pessoas e de forma a garantir a segurança de todos o efetivo da unidade foi reforçado e as equipes auxiliaram no atendimento de ocorrências e na fiscalização in locu e nas adjacências do evento a fim de tudo transcorresse em tranquilidade.

Ao fim do evento o saldo foi positivo e a parceria da Polícia Civil e Militar conseguiu garantir um evento com tranquilidade sem ocorrências de vulto.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul parabeniza Bodoquena e reitera o compromisso em acompanhar o seu crescimento garantindo sempre segurança a todos.