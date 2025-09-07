Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Desfile: Com público de 10 mil pessoas, tradição e admiração celebram a Independência do Brasil

A tradicional comemoração de 7 de Setembro avançou pelo centro de Campo Grande dando espaço a uma grande celebração pelos 203 anos de Independênc...

07/09/2025 19h17
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A tradicional comemoração de 7 de Setembro avançou pelo centro de Campo Grande dando espaço a uma grande celebração pelos 203 anos de Independência do Brasil. Arquibancadas e calçadas da Rua 13 de Maio ficaram lotadas pelo público de 10 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar.

Autoridades acompanharam o desfile que contou com 4 mil integrantes de 18 organizações civis. "A gente participa como todo nosso entusiasmo. O desfile de hoje foi mais uma vez extremamente positivo com tudo que a gente tem em relação a segurança pública, as forças armadas brasileiras", declarou o governador Eduardo Riedel.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Após revista à tropa militar na Avenida Mato Grosso, houve hasteamento de bandeiras e acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria, conduzido por estudantes da rede pública e militares.

"Quando a gente traz a nossa tropa e as escolas para desfilar e a população aplaude e comparece, como compareceu hoje, o sucesso é garantido", frisou o general Alcides Valeriano de Faria Júnior, comandante do CMO (Comando Militar do Oeste). 

A Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande abriu o desfile, seguida pelas organizações Filhas de Jó e Ordem DeMolay. Logo atrás vieram alunos das escolas estaduais cívico-militares Marçal de Souza Tupã-y e Professor Tito, e do Colégio Militar de Campo Grande.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

"Reforçar o nosso compromisso com a democracia e com os princípios que regem a nossa nação. É o que fica hoje de um lindo desfile", destacou o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Integrantes do Exército e da Aeronáutica marcharam a pé, seguidos pelos membros da Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil.

Rosimeire Brites, cabeleireira de 53 anos, trouxe o neto Artur de 7 anos para assistir ao desfile. "Acho legal ele conviver com os militares porque é uma forma de ver que ele pode ter um futuro. É um exemplo. Assim com estimulei meus filhos. O meu filho mais velho acabou sendo cabo do exército e tenho um primo que mudou a história de vida através do exército", contou. 

Vadeir Barros da Silva, de 51 anos, subtenente da polícia militar costumava desfilar quando ainda estava na ativa, agora na reserva, acompanhou a comemoração ao lado do filho e aproveitou para interagir com colegas de corporação. "Um ato histórico. Temos que registrar e fica guardado na memória", disse. 

A servidora pública aposentada de 66 anos, Iara Faria assiste ao desfile todos os anos. "Acho muito bonita a uniformidade. Muito lindo, admiro. O 7 de Setembro é maravilhoso. Contemplar, admirar, aplaudir. É simbólico. É civilidade", conta. 

Encerraram o desfile, integrantes do Comando Militar do Oeste, das polícias Militar, Civil, Penal e Científica, e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Danielly Escher, Comunicação Governo de MS
Fotos: Álvaro Rezende

ATENÇÃO: confira  aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e entrevistas.

