Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil tem grande participação em desfile do 7 de setembro

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MSDelegado-Geral – Lupésio Degerone Lúcio e Delegado-Geral Adjunto – Márcio Faria CustódioA Polícia Civil de Mato...

07/09/2025 14h56
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Delegado-Geral – Lupésio Degerone Lúcio e Delegado-Geral Adjunto – Márcio Faria Custódio

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul registrou uma grande participação no desfile de 7 de setembro, neste domingo, em Campo Grande. A delegada Zenóbia da Silva Pedroza – 1ª Delegada da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foi homenageada pela instituição e se apresentou no Fusca que abriu o desfile.

Ao todo, participaram os veículos: Fusca, 2 corregedoria, 1 capelania, 1 5ªDP, 2 7ªDP, 1 GOI, 1 Decon, 2 DEAM, 2 Homicídios, 1 DERF, 1 DEFURV, 2 DRACCO, 1 Acadepol, 1 ônibus Acadepol, 2 GARRAS.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, destacou a presença da instituição. Ele parabenizou a todos que estiveram presentes e contribuíram para o desfile. “Foi muito bonito e emocionante o desfile da Polícia Civil hoje. Demonstrou força e forte viés de humanismo, com muitas crianças, participando com muita alegria e desenvoltura”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Desfile: Com público de 10 mil pessoas, tradição e admiração celebram a Independência do Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil Caminhos para Exu celebra resistência dos povos de terreiro no DF
© Fernando Frazão/Agência Brasil Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

0.86 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Há 5 horas Desfile: Com público de 10 mil pessoas, tradição e admiração celebram a Independência do Brasil
Há 5 horas Caminhos para Exu celebra resistência dos povos de terreiro no DF
Há 9 horas Defesa de fazendeiros em Goiás contesta decisão sobre quilombolas
Há 9 horas Polícia Civil tem grande participação em desfile do 7 de setembro
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 7 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
4
Há 7 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
5
Há 6 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados