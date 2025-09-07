Polícia Civil tem grande participação em desfile do 7 de setembro

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Delegado-Geral – Lupésio Degerone Lúcio e Delegado-Geral Adjunto – Márcio Faria Custódio

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul registrou uma grande participação no desfile de 7 de setembro, neste domingo, em Campo Grande. A delegada Zenóbia da Silva Pedroza – 1ª Delegada da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foi homenageada pela instituição e se apresentou no Fusca que abriu o desfile.

Ao todo, participaram os veículos: Fusca, 2 corregedoria, 1 capelania, 1 5ªDP, 2 7ªDP, 1 GOI, 1 Decon, 2 DEAM, 2 Homicídios, 1 DERF, 1 DEFURV, 2 DRACCO, 1 Acadepol, 1 ônibus Acadepol, 2 GARRAS.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, destacou a presença da instituição. Ele parabenizou a todos que estiveram presentes e contribuíram para o desfile. “Foi muito bonito e emocionante o desfile da Polícia Civil hoje. Demonstrou força e forte viés de humanismo, com muitas crianças, participando com muita alegria e desenvoltura”.